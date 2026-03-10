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10 марта, 08:30

Дзюба: «С удовольствием вернулся бы в «Спартак», негатив сменился на хорошее отношение»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Болельщики «Спартака» просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про «Спартак». Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием», — сказал Дзюба «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». 37-летний форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. В этом сезоне на счету нападающего 5 голов и 4 голевые передачи в 18 матчах за тольяттинцев. Его контракт с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

9 марта «Акрон» проиграл в Москве «Спартаку» (3:4) в 20-м туре чемпионата России. «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Кристофера Ву &laquo;Акрону&raquo; в&nbsp;матче 20-го тура РПЛ 9&nbsp;марта.Инфарктный «Спартак» Карседо. Главное — забить больше, чем пропустить!

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Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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