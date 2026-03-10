Дзюба: «С удовольствием вернулся бы в «Спартак», негатив сменился на хорошее отношение»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Спартак».

«Болельщики «Спартака» просили меня вернуться? Да. Мне приятно! Негатив сменился на хорошее отношение. Я за все время ни разу плохо не сказал про «Спартак». Готов ли я вернуться? Как оно будет, так будет. Если все сойдется, я вернусь с удовольствием», — сказал Дзюба «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». 37-летний форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год. В этом сезоне на счету нападающего 5 голов и 4 голевые передачи в 18 матчах за тольяттинцев. Его контракт с «Акроном» действует до 30 июня 2026 года.

9 марта «Акрон» проиграл в Москве «Спартаку» (3:4) в 20-м туре чемпионата России. «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» (21 очко) располагается на 11-й строчке.

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