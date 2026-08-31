Суперкомпьютер Opta оценил в 57,8 процента шансы на чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Суперкомпьютер Opta после 6-го тура РПЛ обновил шансы команд на чемпионство в РПЛ в сезоне-2026/27.

Фаворитом на золото стал «Краснодар», который одержал шесть побед в шести стартовых турах. Шансы «быков» занять первое место по итогам сезона оцениваются в 57,8 процента. Вероятность чемпионства «Зенита» — 25,2 процента, «Спартака» — 12.

Главными претендентами на вылет считаются «Факел» (вероятность 34 процента на последнее место) и «Акрон» (33,1).

«Локомотив», который занимает 14-е место в РПЛ после 6 туров, по прогнозу Opta станет 12-м по итогам сезона.