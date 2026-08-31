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Суперкомпьютер Opta оценил шансы Краснодара, Зенита и Спартака на чемпионство в РПЛ 2026/27

Суперкомпьютер Opta оценил в 57,8 процента шансы на чемпионство «Краснодара» в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Краснодар» празднует чемпионство в сезоне-2024/25.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Суперкомпьютер Opta после 6-го тура РПЛ обновил шансы команд на чемпионство в РПЛ в сезоне-2026/27.

Фаворитом на золото стал «Краснодар», который одержал шесть побед в шести стартовых турах. Шансы «быков» занять первое место по итогам сезона оцениваются в 57,8 процента. Вероятность чемпионства «Зенита» — 25,2 процента, «Спартака» — 12.

Главными претендентами на вылет считаются «Факел» (вероятность 34 процента на последнее место) и «Акрон» (33,1).

«Локомотив», который занимает 14-е место в РПЛ после 6 туров, по прогнозу Opta станет 12-м по итогам сезона.

Источник: Opta Sports
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РПЛ
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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