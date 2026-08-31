Семин о пенальти в матче «Факел» — «Зенит»: «Не понимаю логику решения. Это большая проблема нашего судейства»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» назначение пенальти в ворота «Факела» в матче 6-го тура РПЛ против «Зенита» (0:1).



«Очень много пенальти, которые арбитры долго смотрят на ВАР. И у меня много вопросов ко многим назначенным одиннадцатиметровым. Не понимаю логику решения. Пенальти должен быть однозначным, стопроцентным, когда нет никакой другой точки зрения. И это не только про пенальти в ворота «Факела». Но стоит отметить, что судьи стали лучше следить за затяжкой времени — время на вбросы аута, игнорирование искусственных падений. А пенальти — это большая проблема нашего судейства, хотя это решающий фактор в матчах», — сказал Семин «СЭ».

«Зенит» с 12 очками поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с 2 очками располагается на последней строчке.