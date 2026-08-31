Терехин: «Пора Бабаеву, Окишору, Маринкину и Зайдензалю оправдывать выданные авансы»

Бывший футболист «Динамо» Олег Терехин ответил на вопрос «СЭ» о новичках московской команды.

— Наконец-то в «Динамо» подъехали долгожданные новички. Интересно было бы посмотреть на них уже в четверг, тем более что пока идет та стадия Кубка, когда можно экспериментировать. Латиноамериканцы должны добавить огня в атаке и красивых финтов. Но и за нашей молодежью тоже любопытно понаблюдать — пора Бабаеву, Окишору, Маринкину и Зайдензалю оправдывать выданные авансы.

Но с «Ахматом» просто не будет, как и с любыми командами Черчесова. Уверен, он настроит своих ребят, и нас будет ждать очень боевой матч. Динамовцы в этом сезоне здорово смотрятся в единоборствах, так что уступить гостям не должны. Ставлю на непростую победу с разницей в один мяч, — сказал Терехин «СЭ».

30 августа в Москву прибыли потенциальные новички «Динамо» Гонсало Плата и Матеуш Мартинс.