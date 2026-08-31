Бывший футболист «Факела» и «Томи» Касьян умер в возрасте 37 лет

Бывший нападающий воронежского «Факела» и томской «Томи» Александр Касьян умер на 38-м году жизни, сообщает пресс-служба воронежского клуба.

Причиной смерти 37-летнего футболиста стала остановка сердца.

В России Касьян также выступал за дзержинский «Химик», калининградскую «Балтику» и курский «Авангард». Вместе с «Томью» он становился вице-чемпионом Первой лиги в сезоне-2012/13.

За карьеру форвард провел 352 матча, забил 73 гола и сделал 42 результативные передачи.