Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал «СЭ» уход нападающего Артема Дзюбы из клуба.

Сегодня, 22 мая Дзюба объявил о том, что покидает команду.

«Дзюба может играть играть везде, где он захочет. Это классный игрок, который много забивал! Он выигрывал много трофеев и творил историю в нашем клубе! Мне так грустно, потому что я хотел, чтобы он оставался в «Зените» еще много лет. Желаю больших успехов в его новой главе карьеры!», — сказал Данни «СЭ».

Данни и Дзюба вместе играли за «Зенит» с июля 2015 года по июль 2017 года.