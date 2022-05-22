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Судейство

Сегодня, 11:30

Один арбитр вывел «Торпедо» в РПЛ, другой — едва не выкинул «Уфу» в ФНЛ. Судьи чудили в последний день турниров

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Виталий Мешков, Сергей Иванов и Леонид Слуцкий.
Фото «СЭ»
Арбитры допустили серьезные ошибки, которые повлияли или могли повлиять на итоги двух турниров, завершившихся в минувшую субботу.

Отгремели фанфары победителей, высохли слезы неудачников — самое время спокойно оценить ряд эпизодов из матчей чемпионата и первенства России. К сожалению, в них хватало ошибок и странных решений арбитров.

ФНЛ. «Торпедо» — «Кубань» — 2:2. Аверьянов

На 90+3-й минуте арбитр Константин Аверьянов ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота торпедовцев, неверно квалифицировав действия их вратаря Виталия Ботнаря. Тот сбил соперника, пытаясь в падении выбить мяч.

На днях экспертно-судейская комиссия признала правильным назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» (1:1), решив, что Александр Селихов нарушил правила в борьбе с Александром Ерохиным. Вчера произошло то же самое.

Напомню, что благодаря ничьей и набранному очку «Торпедо» заняло первое место в первенстве России и вышло в РПЛ.

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ФНЛ. «Волгарь» — «Оренбург» — 2:2. Сельдяков

Пара странных решений отметился Владимир Сельдяков, работавший на игре с участием другого претендента на повышение в классе — «Оренбурга».

На 66-й минуте арбитр после паузы вынес предупреждение за нарушение правил в центре поля Джоэлю Фамейе. Хотя его фол на игроке «Волгаря» Алексее Павлишине заслуживал красной карточки и удаления. Фамейе ударил лежавшего соперника шипами в область голени.

На 87-й минуте после столкновения оренбуржца Владимира Полуяхтова с Никитой Печенкиным Сельдяков быстро указал на 11-метровую отметку, назначив «левенький» пенальти в ворота «Волгаря». Но уже вскоре после вмешательства первого ассистента Алексея Ширяева это решение было отменено. Непонятно только, почему арбитр отменил пенальти и, если верить его жесту, назначил свободный удар в сторону ворот «Оренбурга».

Интересно, как на действия судьи Сельдякова отреагирует инспектор матча Юрий Баскаков, отправленный в этот раз в ФНЛ, а не в РПЛ.

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РПЛ. «Рубин» — «Уфа» — 1:2. Иванов

На 90+10-й минуте Сергей Иванов после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева и просмотра видеозаписи назначил 11-метровый удар в ворота уфимской команды. Судья определил, что Остон Урунов нарушил правила в своей штрафной площади в борьбе с Монтассаром Тальби.

С Ивановым и Казарцевым можно было бы согласиться, если бы не матч 29-го тура Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Металлург» (3:2) и не решение арбитра Сельдякова, который не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.

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Экспертно-судейская комиссия поддержала судью, мотивировав это так:

«Игрок обороняющейся команды «Спартак-2» Даниил Денисов допустил случайный незначительный контакт с задней поверхностью стопы игрока атакующей команды «Металлург» Леонида Герчикова в собственной штрафной площади, который, по мнению комиссии, является не наказуемым, так как данный игрок не делал очевидного движения ногой в сторону ноги соперника для вступления с ним в единоборство за мяч, двигаясь к мячу и имея зрительный контакт именно с мячом, а не с соперником, и в его действиях нет умысла или безрассудности».

Судейские руководители нередко любят говорить, что одинаковых моментов не бывает. Чаще всего такая фраза звучит, когда нужно как-то поддержать решение судьи или мнение департамента или ЭСК.

Но бывают однотипные. Я могу поменять решение ЭСК, заменив Денисова на Урунова. Уфимец тоже допустил случайный контакт. Он не делал очевидного движения ногой в сторону ноги соперника для вступления с ним в единоборство за мяч, двигаясь к мячу и имея зрительный контакт именно с мячом, а не с соперником, и в его действиях нет умысла или безрассудности.

И тут может быть только два варианта. Первый — ЭСК ошибочно поддержала Сельдякова, и тому следовало наказать «Спартак-2» 11-метровым ударом. Второй — ошибся Иванов, наказав Урунова и «Уфу» пенальти. А ведь это решение ростовского рефери могло кардинальным образом изменить таблицу, используй «Рубин» тот голевой шанс.

Еще раз напишу, что с завидным постоянством происходят странные назначения судей на матчи чемпионата России. То Виталия Мешкова отправят в Казань, зная о его конфликте с Леонидом Слуцким. То в тот же город на игру, определяющую неудачника турнира, пошлют другого рефери, Иванова, у которого плохие отношения с тренером «Рубина».

Зачем изначально на ровном месте искусственно создается повышенное психологическое воздействие на арбитров и возникает повод для скандала, который затем легко вспыхивает, непонятно.

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РПЛ. «Нижний Новгород» — «Зенит» — 1:0, Мешков

На 17-й минуте Мешков, находясь в неплохой позиции, не заметил, что Магомед Оздоев в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Кирилла Кравцова. Потребовалось вмешательство ВАР, хотя судья сам должен был «брать» такой момент без помощи видеоассистента.

На 86-й минуте защитник нижегородцев Никита Каккоев за мгновение до того, как вынес мяч из штрафной, ударил ногой Ивана Сергеева по голеностопу. Мешков не мог этого видеть — он находился за спиной нападающего «Зенита». Видеоассистент Евгений Турбин в действия арбитра не вмешался. Хотя были основания для наказания Каккоева 11-метровым.

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1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
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Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
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Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
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Сергей Иванов (судья)
ФК Рубин (Казань)
ФК Торпедо (Москва)
ФК Уфа
Виталий Мешков
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 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
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