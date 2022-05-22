Один арбитр вывел «Торпедо» в РПЛ, другой — едва не выкинул «Уфу» в ФНЛ. Судьи чудили в последний день турниров
Отгремели фанфары победителей, высохли слезы неудачников — самое время спокойно оценить ряд эпизодов из матчей чемпионата и первенства России. К сожалению, в них хватало ошибок и странных решений арбитров.
ФНЛ. «Торпедо» — «Кубань» — 2:2. Аверьянов
На 90+3-й минуте арбитр Константин Аверьянов ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота торпедовцев, неверно квалифицировав действия их вратаря Виталия Ботнаря. Тот сбил соперника, пытаясь в падении выбить мяч.
На днях экспертно-судейская комиссия признала правильным назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» (1:1), решив, что Александр Селихов нарушил правила в борьбе с Александром Ерохиным. Вчера произошло то же самое.
Напомню, что благодаря ничьей и набранному очку «Торпедо» заняло первое место в первенстве России и вышло в РПЛ.
ФНЛ. «Волгарь» — «Оренбург» — 2:2. Сельдяков
Пара странных решений отметился Владимир Сельдяков, работавший на игре с участием другого претендента на повышение в классе — «Оренбурга».
На 66-й минуте арбитр после паузы вынес предупреждение за нарушение правил в центре поля Джоэлю Фамейе. Хотя его фол на игроке «Волгаря» Алексее Павлишине заслуживал красной карточки и удаления. Фамейе ударил лежавшего соперника шипами в область голени.
На 87-й минуте после столкновения оренбуржца Владимира Полуяхтова с Никитой Печенкиным Сельдяков быстро указал на 11-метровую отметку, назначив «левенький» пенальти в ворота «Волгаря». Но уже вскоре после вмешательства первого ассистента Алексея Ширяева это решение было отменено. Непонятно только, почему арбитр отменил пенальти и, если верить его жесту, назначил свободный удар в сторону ворот «Оренбурга».
Интересно, как на действия судьи Сельдякова отреагирует инспектор матча Юрий Баскаков, отправленный в этот раз в ФНЛ, а не в РПЛ.
РПЛ. «Рубин» — «Уфа» — 1:2. Иванов
На 90+10-й минуте Сергей Иванов после вмешательства видеоассистента Василия Казарцева и просмотра видеозаписи назначил 11-метровый удар в ворота уфимской команды. Судья определил, что Остон Урунов нарушил правила в своей штрафной площади в борьбе с Монтассаром Тальби.
С Ивановым и Казарцевым можно было бы согласиться, если бы не матч 29-го тура Олимп-ФНЛ «Спартак-2» — «Металлург» (3:2) и не решение арбитра Сельдякова, который не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых.
Экспертно-судейская комиссия поддержала судью, мотивировав это так:
«Игрок обороняющейся команды «Спартак-2» Даниил Денисов допустил случайный незначительный контакт с задней поверхностью стопы игрока атакующей команды «Металлург» Леонида Герчикова в собственной штрафной площади, который, по мнению комиссии, является не наказуемым, так как данный игрок не делал очевидного движения ногой в сторону ноги соперника для вступления с ним в единоборство за мяч, двигаясь к мячу и имея зрительный контакт именно с мячом, а не с соперником, и в его действиях нет умысла или безрассудности».
Судейские руководители нередко любят говорить, что одинаковых моментов не бывает. Чаще всего такая фраза звучит, когда нужно как-то поддержать решение судьи или мнение департамента или ЭСК.
Но бывают однотипные. Я могу поменять решение ЭСК, заменив Денисова на Урунова. Уфимец тоже допустил случайный контакт. Он не делал очевидного движения ногой в сторону ноги соперника для вступления с ним в единоборство за мяч, двигаясь к мячу и имея зрительный контакт именно с мячом, а не с соперником, и в его действиях нет умысла или безрассудности.
И тут может быть только два варианта. Первый — ЭСК ошибочно поддержала Сельдякова, и тому следовало наказать «Спартак-2» 11-метровым ударом. Второй — ошибся Иванов, наказав Урунова и «Уфу» пенальти. А ведь это решение ростовского рефери могло кардинальным образом изменить таблицу, используй «Рубин» тот голевой шанс.
Еще раз напишу, что с завидным постоянством происходят странные назначения судей на матчи чемпионата России. То Виталия Мешкова отправят в Казань, зная о его конфликте с Леонидом Слуцким. То в тот же город на игру, определяющую неудачника турнира, пошлют другого рефери, Иванова, у которого плохие отношения с тренером «Рубина».
Зачем изначально на ровном месте искусственно создается повышенное психологическое воздействие на арбитров и возникает повод для скандала, который затем легко вспыхивает, непонятно.
РПЛ. «Нижний Новгород» — «Зенит» — 1:0, Мешков
На 17-й минуте Мешков, находясь в неплохой позиции, не заметил, что Магомед Оздоев в своей штрафной площади с нарушением правил остановил Кирилла Кравцова. Потребовалось вмешательство ВАР, хотя судья сам должен был «брать» такой момент без помощи видеоассистента.
На 86-й минуте защитник нижегородцев Никита Каккоев за мгновение до того, как вынес мяч из штрафной, ударил ногой Ивана Сергеева по голеностопу. Мешков не мог этого видеть — он находился за спиной нападающего «Зенита». Видеоассистент Евгений Турбин в действия арбитра не вмешался. Хотя были основания для наказания Каккоева 11-метровым.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0