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Возможный переход Луиса Энрике из Зенита в Рому: в переговорах нет прогресса

Романо: переход Луиса Энрике в «Рому» не продвигается, римляне сосредоточены на других целях

Игнат Заздравин
Корреспондент

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ходе переговоров между «Зенитом» и «Ромой» о возможном трансфере полузащитника сине-бело-голубых Луиса Энрике.

По информации источника, несмотря устную договоренность между клубами, переговоры не продвигаются. В данный момент «Рома» сосредоточена на других целях, одной из которых является вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Рома» предложила «Зениту» аренду 25-летнего бразильца за 5 миллионов евро с опцией выкупа в размере 30 миллионов.

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.

Луис Энрике.Луис Энрике все-таки уйдет из «Зенита»? Вингер сборной Бразилии близок к переходу в «Рому»

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Луис Энрике (футболист)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Максим Глушенков

Зенит

 5
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Зенит

 5
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Краснодар

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П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

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Эгаш Касинтура
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 4 1 0
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