Романо: переход Луиса Энрике в «Рому» не продвигается, римляне сосредоточены на других целях

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о ходе переговоров между «Зенитом» и «Ромой» о возможном трансфере полузащитника сине-бело-голубых Луиса Энрике.

По информации источника, несмотря устную договоренность между клубами, переговоры не продвигаются. В данный момент «Рома» сосредоточена на других целях, одной из которых является вингер «Штутгарта» Джейми Левелинг.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «Рома» предложила «Зениту» аренду 25-летнего бразильца за 5 миллионов евро с опцией выкупа в размере 30 миллионов.

Луис Энрике в январе перешел в «Зенит» из «Ботафого». С того момента он провел 54 матча во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 24 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2028 года.