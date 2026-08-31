Орлов об осечке «Спартака»: «Пока Даку не играет в спартаковский футбол»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

— «Спартак» потерял очки в домашней игре с «Оренбургом». Сначала хочется сказать добрые слова в адрес главного тренера гостей — Ильдара Ахметзянова. Как он преобразил команду! Его футболисты действуют очень дисциплинированно, каждый четко знает свои функции на поле. Конечно, у «Оренбурга» нет такого подбора исполнителей, как у красно-белых. Но свой момент-то гости реализовали. Наказали москвичей за ошибку Ву. Гузина здорово вырезал передачу, а Куль поразил правый от себя угол. Технично!

«Спартак» впереди создал гораздо больше. Однако подопечных Карседо подвело исполнительского мастерство. Надо же лучше распоряжаться своими шансами.

Не хватило Барко. Это большая потеря. Считаю, в такой игре пригодился бы и Мартинс. Но он травмирован. Понимаю досаду красно-белых. Сыграть вничью с «Оренбургом» при 30 тысячах зрителей... Что поделать? Осечки еще будут — чемпионат длинный. Подвела реализация.

Даку забил свой первый гол за красно-белых. С пенальти. Но своей игрой в целом не убедил. Мне кажется, он пока еще не вписался в футбол Карседо. Футбол, основанный на коротких передачах. Даку в «Рубине» привык действовать в другой манере. Больше боролся, откликался на забросы из глубины.

Так что ему надо еще найти себя в «Спартаке». Хватит ли ему технических данных, чтобы играть накоротке, как это делают Маркиньос, Солари, Барко, Угальде? Пока я не вижу, чтобы Даку так же контролировал мяч. Давайте подождем. Он привык все-таки сам вести борьбу и убегать от опекуна.

Его же брали на подмену Угальде. Но тот почувствовал, что появился серьезный конкурент, и здорово прибавил. Сегодня Карседо выпустил их обоих с первых минут. Но я бы не сказал, что эта связка оказалась эффективной.

Не понял, почему комментаторы так хвалили албанца, когда в итоге не засчитали гол костариканца. Мол, именно Даку отдал голевой пас. Да ничего подобного. Мяч отлетел к Угальде от игрока «Оренбурга». Даку там вообще ни при чем! , — сказал Орлов «СЭ».

После 6 туров «Спартак» с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.