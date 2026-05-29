Представитель Дзюбы сделал заявление на фоне слухов о возможном возвращении форварда в «Спартак»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи вокруг футболиста.

«Постоянно мониторю инфополе и вижу каждый день разную информацию и разные мнения. В основном в контексте Артема обсуждается тема «Спартака». Упоминаются даже разные фамилии, якобы причастные к каким-то переговорам, агенты и прочее. Это все не соответствует действительности. Очень много разных домыслов. Тем более сейчас межсезонье, скудная на новости пора.

Интересно, что вчера был матч сборной России против Египта, но, как мне показалось, все равно большинство обсуждали потенциальный переход Артема в «Спартак». Это говорит о многом. Кстати, говоря о сборной Египта, можно вспомнить, кто забил важный гол в их ворота в предыдущей встрече, которая состоялась в 2018 году. Символично, что спустя восемь лет в день матча сборной против Египта Артема продолжают обсуждать в СМИ и соцсетях, но теперь уже контексте «Спартака».

Что касается «Спартака», то могу лишь процитировать слова спортивного директора клуба Франсиса Кахигао: нужно посмотреть, что случится в будущем. Одно знаю точно: Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. «Спартак» его воспитал и дал дорогу в большой футбол. Случались какие-то реплики, но они скорее были направлены в адрес конкретных людей, а «Спартак» — это намного больше, чем конкретные люди, это большая народная история, самый популярный клуб России.

Сейчас многое муссируется, вспоминают ту самую историю про шарф, но Артем не так давно в интервью одному из величайших спартаковцев Андрею Тихонову дал все пояснения по этому поводу. Поэтому мне кажется, что те, кто еще раз посмотрит то видео, поймут, что Артему нет смысла что-то выдумывать. Он честно рассказал, как видел тот момент. А у меня есть лишь вопросы к человеку, который зачем-то бросил шарф на бровку, устроив провокацию. Также понятно, что для кого-то до сих пор переход Артема в «Зенит» — весьма чувствительная тема. Но опять-таки нужно знать подробности той истории. Большинство судят по каким-то отдельным вбросам в публичное поле. Надеюсь, Артем когда-нибудь предаст ее огласке. Тем не менее все это уже дела минувших дней.

Если говорить про какую-то потенциальную возможность перехода, то это точно было бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет. Мы будем работать над различными вариантами», — сказал Гольдман «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. В завершившемся сезоне Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».