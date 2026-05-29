Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Представитель Дзюбы сделал заявление на фоне слухов о возможном возвращении форварда в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Леонид Гольдман, представитель нападающего Артема Дзюбы, в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи вокруг футболиста.

«Постоянно мониторю инфополе и вижу каждый день разную информацию и разные мнения. В основном в контексте Артема обсуждается тема «Спартака». Упоминаются даже разные фамилии, якобы причастные к каким-то переговорам, агенты и прочее. Это все не соответствует действительности. Очень много разных домыслов. Тем более сейчас межсезонье, скудная на новости пора.

Интересно, что вчера был матч сборной России против Египта, но, как мне показалось, все равно большинство обсуждали потенциальный переход Артема в «Спартак». Это говорит о многом. Кстати, говоря о сборной Египта, можно вспомнить, кто забил важный гол в их ворота в предыдущей встрече, которая состоялась в 2018 году. Символично, что спустя восемь лет в день матча сборной против Египта Артема продолжают обсуждать в СМИ и соцсетях, но теперь уже контексте «Спартака».

Хуан Карлос Карседо и&nbsp;Франсис Кахигао.«Дзюба — профессионал, им были довольны в «Спартаке». Посмотрим, что случится в будущем». Интервью Кахигао

Что касается «Спартака», то могу лишь процитировать слова спортивного директора клуба Франсиса Кахигао: нужно посмотреть, что случится в будущем. Одно знаю точно: Артем никогда не говорил ничего плохого про «Спартак», всегда ценил клуб и с уважением относился к нему. «Спартак» его воспитал и дал дорогу в большой футбол. Случались какие-то реплики, но они скорее были направлены в адрес конкретных людей, а «Спартак» — это намного больше, чем конкретные люди, это большая народная история, самый популярный клуб России.

Сейчас многое муссируется, вспоминают ту самую историю про шарф, но Артем не так давно в интервью одному из величайших спартаковцев Андрею Тихонову дал все пояснения по этому поводу. Поэтому мне кажется, что те, кто еще раз посмотрит то видео, поймут, что Артему нет смысла что-то выдумывать. Он честно рассказал, как видел тот момент. А у меня есть лишь вопросы к человеку, который зачем-то бросил шарф на бровку, устроив провокацию. Также понятно, что для кого-то до сих пор переход Артема в «Зенит» — весьма чувствительная тема. Но опять-таки нужно знать подробности той истории. Большинство судят по каким-то отдельным вбросам в публичное поле. Надеюсь, Артем когда-нибудь предаст ее огласке. Тем не менее все это уже дела минувших дней.

Если говорить про какую-то потенциальную возможность перехода, то это точно было бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет. Мы будем работать над различными вариантами», — сказал Гольдман «СЭ».

23 мая 37-летний футболист объявил об уходе из «Акрона», за который играл с 2024 года. В завершившемся сезоне Дзюба провел 28 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач.

Форвард является воспитанником «Спартака». Также он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор» и «Локомотив».

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Артем Дзюба
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Мы загнали юристов ИИХФ в угол? Или нас продолжат жарить на сковородке? Что означает отмена бана России в хоккее
Президент РФ назвал углубление сотрудничества с ЕАЭС безусловным приоритетом
«Колорадо» проиграл «Вегасу» в финале Западной конференции
Зачем «Барселоне» игрок запаса за 80 миллионов евро. Разбираемся в трансфере Гордона
Ученые допустили существование жизни на спутниках планет-изгоев
Рынок не верит в долгий крепкий рубль. Что это значит для инвестора
Популярное видео
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Локомотива»: медиа-активность и контракт с «Акроном»
Дзюба сделал свое дело. Артем объявил об уходе из «Акрона» после победы в стыках
Дзюба: «С удовольствием вернулся бы в «Спартак», негатив сменился на хорошее отношение»
Дзюба признался, что мог начать карьеру в кино перед переходом в «Акрон»
Дзюба — о рекорде в сборной России: «После разговора с Карпиным час смотрел в одну точку и думал, что мне это снится»
«После разговора с Карпиным час смотрел в одну точку и думал: «Мне это снится?» Большое интервью Дзюбы
Дзюба: «Я готов вернуться в сборную России»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2026: итоги чемпионата, межсезонье, трансферы
Кордоба победил в опросе «СЭ» и стал игроком сезона по версии футболистов РПЛ. Полные результаты голосования
Кордоба делает РПЛ солиднее и ярче. Джон — снова №1 в опросе игроков лиги
Ковалев продлил контракт с «Балтикой» до 2027 года
«Локомотив» объявил о возвращении Пруцева в «Спартак» по окончании аренды
«После «Динамо» понимали: у нас один процент на чемпионство». Кордоба — о Галицком, Сперцяне и Роналду
Sport Baza: Сарвели уйдет из «Локомотива» летом 2026 года
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ковалев продлил контракт с «Балтикой» до 2027 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости