Семин о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Такие осечки в борьбе за чемпионство непозволительны»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:1).



«Команды, которые находятся внизу турнирной таблицы и изначально борются за выживание, очень опасны. У них мотивация на самом высочайшем уровне. Каждый матч для них, как последний. Понятно, что результат для многих зрителей — сюрприз, но он закономерен. Такие осечки для «Спартака», который борется за чемпионство, непозволительны», — сказал Семин «СЭ».



«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. После шести туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками.