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Юрий Семин прокомментировал ничью с матче Спартак — Оренбурга 30 августа 2026

Семин о ничьей «Спартака» с «Оренбургом»: «Такие осечки в борьбе за чемпионство непозволительны»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» ничью в матче 6-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом» (1:1).

«Команды, которые находятся внизу турнирной таблицы и изначально борются за выживание, очень опасны. У них мотивация на самом высочайшем уровне. Каждый матч для них, как последний. Понятно, что результат для многих зрителей — сюрприз, но он закономерен. Такие осечки для «Спартака», который борется за чемпионство, непозволительны», — сказал Семин «СЭ».

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. После шести туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками.

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Юрий Семин
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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