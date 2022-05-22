Семин: «Дзюба много лет верой и правдой служил «Зениту», нужно поблагодарить его»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин отреагировал на уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

Сегодня, 22 мая форвард выложил у себя в Telegram-канале ролик, в котором попрощался с командой. Позднее клуб из Санкт-Петербурга подтвердил, что контракт с футболистом не будет продлен.

«Наверное, надо сказать спасибо, он верой и правдой служил «Зениту» много лет, много сделал для того, чтобы они были чемпионами. Это хороший отрезок его футбольной жизни, который он прошел. Так бывает, что заканчивается карьера в одной команде, вполне возможно, что он еще поиграет в другом клубе», — приводит ТАСС слова Семина.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России.

33-летний футболист уходит из «Зенита» на правах свободного агента, его контракт с клубом действует до конца июня 2022 года.