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Источник: «Спартак» интересуется полузащитником «Бетиса» Деоссой

Нельсон Деосса.
Фото Getty Images

«Спартак» интересуется полузащитником «Бетиса» Нельсоном Деоссой, утверждает El Desmarque.

По данным источника, красно-белые готовы предложить за 26-летнего колумбийца 12 миллионов евро.

Испанский клуб хочет продать футболиста, чтобы освободить место в заявке для Дани Себальоса. Сам Деосса не намерен уходить из «Бетиса», однако готов рассмотреть предложение, если оно будет выгодным для него. Также на хавбека претендует мексиканская «Америка», но она не готова повторить условия российского клуба.

Деосса перешел в «Бетис» из «Монтеррея» в августе 2025 года. Футболист провел за испанскую команду 36 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

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