Дзюба признался, что мог начать карьеру в кино перед переходом в «Акрон»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью «СЭ» ответил на вопрос о желании попробовать себя в кино.

— Ты и сам снимался в кино в эпизодических ролях. Есть ли желание развиваться в этом направлении дальше?

— Такие мысли были, если честно. Особенно в период, когда не понимал, продолжу карьеру или нет. Думал попробовать пойти в кино. Меня часто зовут, очень много предложений, в том числе на главные роли. Чуть ли не целый фильм готовы под меня делать! И это был бы интересный опыт. Я даже готовился к нему. Но футбол победил, скажем так. Опять же не без участия Леонида Гольдмана, который до последнего не сдавался и нашел вариант с «Акроном». Я-то уже, честно говоря, смотрел в сторону кинематографа.

— А не думаешь, что актерскому мастерству нужно учиться?

— Я так думал. Но мой ближайший друг из актерской среды Максим Лагашкин говорит, что можно и без образования специального обойтись по большому счету. Какие-то нюансы, наверное, стоит шлифовать, но в целом, он говорит, можно сниматься без образования. Хотя мне кажется, что надо каким-то азам обучиться все равно.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года. В этом сезоне 37-летний россиянин провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.