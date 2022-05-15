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Аршавин в «Спартаке», травля Быстрова, атака на Панова. История вражды «Зенита» с красно-белыми

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин и Владимир Быстров.
Роман Березовский.
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Егор Титов в матче против «Зенита».
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Оригинальное празднование гола Александра Кержакова и Андрея Аршавина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Андрей Аршавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Болельщики «Зенита» с плакатом против Владимира Быстрова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Владимир Быстров.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Панов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/8
Легендарные моменты, которые не забудут фанаты сине-бело-голубых.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

Перед самым взрывоопасным матчем выходных «СЭ» вспоминает эпохальные события, резонансные игры и футболистов «Зенита» в противостоянии со «Спартаком».

Ошибки (?) вратаря Березовского 26 лет назад

В ноябре 1996 года на «Петровском» был сыгран, возможно, самый скандальный матч в истории противостояния «Зенита» и «Спартака». Красно-белые в гостях одержали волевую победу (2:1) и получили право разыграть чемпионские медали в золотой битве с «Аланией».

«Зенит» начал ту встречу мощно. Уже на 3-й минуте комбинация, начатая Боковым и продолженная Угаровым, завершилась точным ударом Данилова — с левой ноги в касание.

«Зенит» в первой половине тайма смотрелся осмысленнее, содержательнее. Но забил «Спартак». Гол получился поистине курьезным. Тихонов заработал штрафной на правом фланге. Угол был острый, и все ждали от него подачи. Однако Андрей решился на удар в створ и не прогадал. Березовский неправильно занял позицию, неверно выставил «стенку». А когда попытался в пожарном порядке исправить ситуацию, получилось довольно нелепо. Голкипер как-то неуклюже завалился и не смог отразить мяч — 1:1.

— Бить по воротам было неудобно, но я обратил внимание, что Березовский неправильно выстроил «стенку», — вспоминал Тихонов. — Да к тому же сам занял неверную позицию. Не скажу, что удар у меня получился блестящим, скорее вратарь в этом эпизоде сыграл неудачно.

А после перерыва Березовский совершил еще один ляп.

На 73-й минуте казалось — атака гостей захлебнулась, но Боков вынес мяч точно на ногу Титову. Хавбек выстрелил из-за пределов штрафной, вратарь «Зенита» вновь как-то неловко завалился вместо прыжка — 1:2.

Егор Титов в матче против "Зенита". Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Егор Титов в матче против «Зенита».
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

— Один из зенитовских защитников выбил мяч прямо мне на ногу, — рассказывал в раздевалке Титов. — Получив неожиданный подарок, я с шага нанес удар в дальний угол. Бил зряче, хотя мне повезло, что у вратаря в последний момент поехала опорная нога. Сейчас я набрал неплохую физическую форму, почувствовал уверенность. Жаль даже, что сезон заканчивается, — меня хватило бы еще игр на десять.

После матча никто не стал критиковать Березовского.

«Бомба» разорвалась в начале 1998 года. Сначала бывший форвард «Зенита» Сергей Дмитриев, который, к слову, не принимал участия в матче со «Спартаком» из-за травмы, в интервью питерскому изданию «Калейдоскоп» заявил, что ту игру сдал один человек, который своей нечестной игрой отнял у команды приличные премиальные от «Алании». Интервью всколыхнуло весь российский футбол.

А 25 февраля 1998 года на первой полосе «СЭ» вышло резонансное заявление Садырина, на тот момент уже тренера ЦСКА:

— Сразу после того матча со «Спартаком», видя слезы Березовского, я не верил, что он мог сдать игру. Хотя какие-то подозрения все-таки были. Ведь даже мальчишка не допустил бы таких ошибок, которые допустил тогда Березовский, — заметил Павел Федорович. — В течение прошлого года мне не раз напоминали об этой истории, но каждый раз я отказывался верить в виновность вратаря. Но когда недавно на израильском сборе все это подтвердили игроки ЦСКА, выступавшие в свое время за «Зенит», я понял, что это не слухи. Не хочу бросать тень на «Спартак», на его руководство, но не исключаю, что на нечестный поступок могли пойти какие-то люди, заинтересованные в победе «Спартака». Им было не обязательно выходить на Березовского, они могли выйти на президента «Зенита» Мутко. Скорее всего, именно так и было. Ведь Мутко, как это ни странно звучит, был больше других заинтересован в поражении своего клуба. В случае проигрыша с него снимался ряд условий, которые он должен был выполнить перед игроками. Прежде всего это касалось премиальных. Я бы никогда не стал утверждать, что Березовский сдал матч, но, как говорят игроки, он сам признался в этом.

Роман Березовский. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Роман Березовский. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Березовский тоже молчать не стал и ответил Садырину через «СЭ».

— Да эти два распроклятых гола у меня до сих пор перед глазами стоят! Тихонов бил свой штрафной с точки, которая вообще становится для меня роковой. Недавно Хесслер в отборочном матче мирового первенства Армения — Германия (1:5) с того же самого места забил мне мяч-близнец. А второй, титовский гол... Тогда ведь мяч был у Бокова, и он мог куда угодно его вынести. Но получился пас в ноги Титову, спартаковец быстро мяч подработал и пробил. И тут я допустил решающую вратарскую ошибку — опоздал на один такт. Опорная нога проскользнула, и толчка как такового не получилось. Упал почти на то же самое место, где и стоял. А мяч в ворота «пешком вошел». Голы эти мне уже, наверное, никогда не суждено будет забыть. И после финального свистка я был готов к любым справедливым упрекам по поводу худшего из сыгранных матчей в своей жизни. Но упреков, сказанных по существу и в прямом разговоре. Пусть обвинения людей, подозревающих меня в нечестной игре, останутся на их совести. Моя же совесть чиста. И я никому не желаю зла, хотя и Дмитриев, и Садырин должны держать ответ за свои слова.

КДК РФС, естественно, возбудил дело, но в итоге никаких доказательств сдачи игры со стороны Березовского не нашел.

Оригинальное празднование гола Александра Кержакова и Андрея Аршавина. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Оригинальное празднование гола Александра Кержакова и Андрея Аршавина.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Кержаков, да ты только «Спартаку» забей — все простим!»

Болельщики «Зенита» со стажем наверняка помнят, кому забил свой первый гол на высшем уровне Александр Кержаков.

В начале января 2001 года стало известно, что вместе с основой «Зенита» на сбор в Анталию отправился 18-летний нападающий юношеской сборной России и «Светогорца» Кержаков. В Турции молодой форвард доказал свою состоятельность опытнейшему Юрию Морозову, и клуб решил заключить с ним трехлетний контракт.

— Мы оставили Кержакова на просмотр, и постепенно обнаружились его несомненные плюсы, — рассказывал Морозов. — Кряжистая, плотно сбитая фигура — опекать такого форварда непросто. И самое главное — он все время нацелен на ворота, бьет в створ моментально, без замаха. Думаю, мы в Кержакове не ошиблись, хотя у него и непростой характер.

Перед началом чемпионата России питерская команда традиционно встретилась с болельщиками. Новички «Зенита» получили игровые номера. Кержаков унаследовал майку Александра Панова с числом «11» на спине. Форвард, оказавшийся в центре внимания, стушевался и не смог ответить на вопрос фанатов, сколько мячей он планирует забить в предстоящем сезоне. Возникшую паузу оборвала реплика из зала, утонувшая в хохоте и аплодисментах: «Да ты только «Спартаку» забей — мы тебе за это все промахи простим!»

В первых шести матчах сезона Кержаков выходил в старте, но голами не отметился. В итоге он потерял место в составе. А выход на замену после перерыва матча с «Аланией» явно не получился.

18-летний форвард выскочил один на один с Мандрыкиным, но переиграть голкипера не сумел. Питерцы потерпели поражение — 0:2, а Морозов пожурил Александра:

— Наша молодежь старается и играет неплохо, но играть неплохо еще ничего не значит! Надо забивать, а, скажем, Кержаков имел стопроцентный момент, однако не забил...

В стартовый состав «Зенита» Александр вернулся нескоро — в игре против «Черноморца», но вновь не сумел отличиться. К тому моменту безголевая серия молодого форварда достигла 12 матчей. Тем не менее Морозов продолжал верить в него и выпустил с первых минут против «Спартака». Та игра стала для Кержакова первым звездным часом в карьере.

Вот выдержка из материала «СЭ»: «Попович вышел в центр нападения, а с флангов, почти не возвращаясь назад, спартаковскую оборону принялись расшатывать Аршавин и Кержаков. И если с Аршавиным Тчуйсе справился, то быстрый Кержаков стал вытворять с Бугаковым все что хотел. Долгое время ему, правда, не хватало хладнокровия. Но в конце концов — хватило...»

На 70-й минуте именно Кержаков оказался расторопнее других в чужой штрафной и переправил мяч в сетку ворот Левицкого — 1:1. А через четыре минуты Катульский принес сине-бело-голубым волевую победу.

Свой первый гол в высшем дивизионе Кержаков отметил парным кувырком с Аршавиным.

— После подачи с левого фланга случился какой-то непонятный рикошет. Мяч взвился «свечой» и стал опускаться на свободный угол вратарской, — вспоминал Кержаков. — Я рванулся к нему и вдруг увидел: Левицкого нет в воротах, они пустые! И на мгновение заволновался: неужели я в офсайд залез? Но, пробив в дальний угол и обернувшись к боковому арбитру, понял: все было по правилам.

— После чего вы с Аршавиным принялись кувыркаться.

— Мы с Андреем были заранее уверены, что кто-то из нас огорчит чемпиона. Вот и отрепетировали кувырок утром на базе. Партнеры по команде отреагировали на нашу задумку с юмором: «Теперь осталось лишь гол вечером забить».

Андрей Аршавин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Андрей Аршавин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

13 мая: «Аршавин перейдет в «Спартак». 23 мая: «Аршавин продлил контракт с «Зенитом»

Новость о том, что атакующий полузащитник «Зенита» может перейти в «Спартак», впервые появилась в СМИ в октябре 2002 года. Сам Аршавин в разговоре с корреспондентом «СЭ» не стал тогда скрывать, что приезжал на переговоры с москвичами: «Я рассматриваю разные варианты продолжения карьеры и, в частности, встречался с руководством московского клуба. Но надо учитывать, что у меня действующий контракт с «Зенитом» сроком на год. Так что окончательное решение пока не принято».

Олег Романцев, не взявший Аршавина на чемпионат мира-2002, действительно очень хотел видеть талантливого атакующего хавбека в своей команде.

— Там же не только Аршавин должен был в "Спартаке" оказаться, — рассказывал в интервью «СЭ» бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов.
— А кто еще?
— Денисов и Быстров. Они в тройке шли. Мы долго тогда общались с их агентом. Но что-то в итоге не донесли, не уговорили Олега Ивановича (Романцева. - Прим. «СЭ») и президента клуба их купить. В принципе, практически обо всем договорились, но... Помню, смотрели их игру еще на стадионе «Алмаз». Не удалось подписать, ну что теперь поделать?
— Говорят, что Андрей Червиченко пожалел на трансферы смешную сумму?
— Вот нюансов я уже не помню.

Сам Романцев в ноябре 2009 года в интервью обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову назвал чисто футбольную причину, по которой Аршавин так и не стал красно-белым.

— Аршавин не скрывает, что вел переговоры со «Спартаком» в 2002-м. Задал вам по телефону два вопроса: «Хотите меня видеть в команде?» — «Да». — «На какой позиции?» — «Правым полузащитником». На этом разговор закончился — там Аршавин играть не желал.
— Я хотел пригласить Андрея, это правда. Но Титова тогда он не переиграл бы. Это нынешний Аршавин способен играть где угодно, а тот подходил нам только на правую бровку.

В сезоне-2003 Аршавин отыграл 27 матчей в премьер-лиге (пять забитых мячей, девять голевых передач), однако в 11 встречах выходил только на замену. Но Властимил Петржела не стеснялся критиковать любимца питерской публики в прессе. А заодно — его друга Кержакова.

— Если Кержаков и Аршавин мечтают играть в солидных клубах за рубежом — должны работать по-другому, — подчеркивал чех. — Для этого необходим характер... Меня предупреждали: если не будет играть Аршавин, болельщики останутся недовольны. Но сейчас он сидит на скамейке, и никто ничего не говорит.

Переговоры Аршавина с питерским клубом по новому контракту затягивались, и 13 мая 2003 года появилась новость: «Полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин в период летней дозаявочной кампании может перейти в «Спартак». У 21-летнего игрока в этом году заканчивается контракт с петербургским клубом, а продлевать соглашение футболист отказывается. На днях Аршавин достиг предварительной договоренности о переходе в столичную команду».

Неужели Романцев все-таки уговорил Аршавина?!

Впрочем, вскоре стало понятно, что, скорее всего, это лишь игры агентов, которые хотели поторопить «Зенит» с принятием решения. И ход, похоже, сработал. Ведь уже 23 мая «СЭ» написал: «Три полузащитника «Зенита» — Андрей Аршавин, которому в четверг исполнится 22 года, а также 19-летние Игорь Денисов и Владимир Быстров — изъявили желание продлить свои истекающие в конце года контракты с клубом. Дата подписания новых соглашений, их срок и финансовые условия будут зависеть от позиции руководства «Зенита».

В июне 2003-го Романцев покинул «Спартак», а в июле Аршавин продлил соглашение с «Зенитом» на три года.

Новые данные о том, что Андрей Сергеевич может сменить Питер на Москву, появились в прессе в 2005 году. Впрочем, сам Аршавин впоследствии опроверг факт переговоров со спартаковцами.

— Слухи. Исторически сложилось так, что «Спартаку» постоянно приписывают интерес к Аршавину.

— Вообще можете представить себя в форме «Спартака»?

— В одной газете, когда молва в очередной раз сватала меня в «Спартак», появился забавный коллаж. Мое лицо вставили в красно-белую футболку со знаменитым ромбиком на груди. Смотрелось, по-моему, неплохо.

- Вы хотели бы стать таким же символом для «Зенита», как для «Спартака» Егор Титов?

— (После паузы.) Никогда об этом не задумывался. Все-таки Титов больше похож на Радимова. По характеру, интересам, манере игры. Оба любят общаться с журналистами и болельщиками. Я совсем другой. Был бы уверен, что «Зенит» десять лет будет стабильно попадать в Лигу чемпионов или Кубок УЕФА, никуда бы не рвался. Вон Быстров год назад перебрался в «Спартак», все говорили: да чего он там добьется? Но он уже и серебряным призером стал, и в Лиге чемпионов играет. А мы по-прежнему в...

Болельщики "Зенита" с плакатом против Владимира Быстрова. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Болельщики «Зенита» с плакатом против Владимира Быстрова.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

«Никогда не лги, не предавай!» Травля Быстрова

История Владимира Быстрова, который в 2005 году уехал в Москву, а в 2009-м вернулся в Петербург, — самое яркое подтверждение тому, что компромиссы в отношениях «Спартака» и «Зенита» практически исключены.

Быстров дебютировал за «Зенит» в мае 2002 года, а по-настоящему ему стал доверять Властимил Петржела в 2003-м. Тогда же Владимир подписал первый взрослый контракт.

Петржела сделал ставку на местных футболистов: молодых Кержакова, Аршавина, Денисова и Власова. А также на опытных Спивака и Радимова и крепких чешских легионеров. В 2003-м они привели «Зенит» ко второму месту чемпионата России.

Быстров померк уже на второй год в «Зените» — как считали в клубе, из-за «синдрома второго сезона».

«Все знали, что главный козырь Быстрова — скорость, но Володя же лоботрясом был. Если по физическим кондициям недотягивал, то часто становился бесполезным», — отмечал гендиректор «Зенита» Илья Черкасов. — Радимов жаловался на то, что с прострелов Быстрова за два года «Зенит» забил всего один гол".

По словам Черкасова, уход Быстрова спровоцировал конфликт с Петржелой — тренер говорил, что Быстров не нужен клубу, что он не игрок, и за последние два года беседовал с Владимиром всего два раза.

Сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Через несколько дней после перехода друг Быстрова Андрей Аршавин в матче с «Амкаром» (5:1) оформил хет-трик, но демонстративно не стал праздновать успех.

— Я очень огорчен фактом продажи «Зенитом» моего друга Володи Быстрова, — сказал он после игры. — Вполне ответственно могу заявить, что он никуда уходить из нашей команды не хотел и не строил абсолютно никаких планов относительно этого. Просто все было сделано так, чтобы он действительно ушел. Именно поэтому, когда мне удалось забить свои мячи, я не выражал никаких эмоций, оставался безучастным. Тем самым как бы использовал возможность высказать свое мнение по поводу продажи Быстрова при болельщиках «Зенита» и выразить несогласие с происшедшим.

В составе «Спартака» Быстров сыграл против «Зенита» 8 матчей (7 — в чемпионате, 1 — в Кубке), забив два гола и отдав четыре результативные передачи.

Его возвращение в «Зенит» случилось так же внезапно и стремительно, как и трансфер в 2005-м. По мнению Валерия Карпина (в 2009-м — главного тренера и гендиректора «Спартака»), «Зенит» целенаправленно забрал Быстрова в последние дни трансферного окна, хотя «запрос можно было прислать еще в июне».

Клуб из Петербурга, за несколько лет сильно разбогатевший, воспользовался пунктом в контракте Быстрова и забрал игрока за прописанную сумму отступных — 9 миллионов евро.

Сам Быстров вспоминал, что еще до трансфера в «Зенит» встречался с руководством петербургского клуба и говорил, что готов вернуться домой при первой возможности. «Если в случае перехода из «Зенита» в «Спартак» моего желания особо не было, то тут — было», — говорил Быстров.

Петербург устроил Быстрову адскую встречу. «Володя — человек неглупый. Он все знает и понимает, на что идет», — размышлял о возможной реакции болельщиков Карпин.

Когда трансфер свершился, «Зенит» нанял Владимиру Быстрову телохранителя — в его компании первые несколько недель футболист ездил на тренировки.

В первых шести играх за «Зенит» Быстров забил шесть мячей, но это не спасло его от оскорбительных зарядов «виража». Самая известная песня начиналась со слов: «Никогда не лги, не предавай».

Владимир Быстров. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Владимир Быстров.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Владимиру посвящали множество баннеров: «Быстров легкого поведения», «Твоя самая большая ошибка», «Вернуть Быстрова = плюнуть в душу». На полотнище с текстом «Был ли он человеком» Быстрова изобразили в образе Голлума из «Властелина колец», который держит в руке спартаковский ромбик. Фанаты называли Быстрова Хавчиком и Кириешкиным (вместо «34-го скорого»), предлагали не считать его голы (и даже вели отдельную таблицу).

Ненависть фанатов вызвал даже не столько переход в «Спартак» и последовавшее возвращение, сколько поведение футболиста: он бурно праздновал голы в ворота «Зенита», говорил о детской любви к красно-белым и якобы даже целовал ромбик. Сам игрок факт поцелуя постоянно опровергал — но не помогло.

Зато Быстрова поддерживала команда.

В марте 2010-го на чествовании в Мариинском театре футболисты покинули свои места, услышав оскорбления болельщиков в адрес Быстрова.

Вскоре по инициативе Лучано Спаллетти фанаты встретились с Быстровым лично, и в конце концов стороны пришли к худому миру.

Александр Панов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Панов. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Я не сектант! А у Дзюбы могут возникнуть проблемы». История Панова

Любимец питерской торсиды, автор дубля в ворота «Динамо» в финале Кубка России-1999 (3:1), экс-форвард «Зенита» (112 матчей, 32 гола) Александр Панов после завершения игровой карьеры стал болеть... за московский «Спартак».

— Вас многие ассоциируют с «Зенитом». Как так получилось, что болеете за «Спартак»? — спросил Панова корреспондент «СЭ» в мае 2017 года.

— Симпатии к красно-белым испытывал еще будучи игроком «Зенита». Тот «Спартак», который обыгрывал «Реал», «Аякс», бился с «Интером», не мог не нравиться. Импонировал стиль игры этой команды. Отсюда и возникла симпатия. Ненависти к «Спартаку» никогда не испытывал, но матчи с красно-белыми всегда стояли для меня особняком. А после завершения карьеры симпатии к московской команде только усилились.

— Как давно стали ходить на домашние матчи «Спартака»?

— Я живу в Москве, и есть определенный выбор, на какой стадион ходить. Помню, с детьми пошел в начале сезона на матч с «Краснодаром». И так мы зарядились этой атмосферой, так прочувствовали дух клуба, так там здорово! Ощущения неописуемые! Болельщики ведут себя потрясающе! Так что после этого связался с одним болельщиком красно-белых и через него достал билеты уже на следующую домашнюю игру.

— Этот «Зенит» не вызывает у вас никаких чувств?

— Для меня настоящий «Зенит» — это «Зенит"-1984. Самобытная команда, ставшая чемпионом СССР. Вот там были игроки — ленинградские, свои. Потом было наше поколение, на котором уже воспитывались Кержаков, Аршавин, Малафеев, Денисов. А сейчас мне не за кого болеть в «Зените». Много иностранцев, разных легионеров. Нет, я болел за настоящий питерский «Зенит», а к этой команде особых симпатий не питаю.

***

— Мне нравится новое направление в моей жизни. «Зенит» в прошлом, которое я помню, — это уже отрывок из интервью Панова «СЭ» в августе в 2017 года. — Играл в Питере, был любимцем города. Мы сюда привозили кубок. Это история, жизнь, которая навсегда останется в моей памяти.

— Но «Зенит» в итоге вытеснил «Спартак», за который вы никогда не играли.

— Понимаете, после «Зенита» были «Сент-Этьенн», «Динамо», «Торпедо». Я уже не мог себя тогда назвать ярым фанатом «Зенита». Это было неправильно. Потому что и «Динамо» для меня не пустой звук. А каким родным стало для меня «Торпедо»! Сейчас я живу в Москве. Здесь хватает команд, у болельщиков есть выбор. Мне «Спартак» всегда был близок, друзей хватало из этой команды.

— Болельщики «Спартака» быстро приняли вас?

— Да. Это и подкупило. Никаких косых взглядов. Все меня благодарили за игру в сборной. Для меня был определенный вызов прийти на фанатскую трибуну. Меня хорошо приняли. С тех пор понял, что абонемент я должен взять именно на этот сектор.

— Дзюба назвал половину болельщиков «Спартака» сектантами. Восприняли это на свой счет?

— То, что говорит Дзюба, всем давно понятно...

— В смысле?

— Его мало кто воспринимает в красно-белой среде. Он своими высказываниями получил полную антипатию болельщиков «Спартака. Пусть Дзюба лучше думает о своем будущем в «Зените». Сегодня он висит там на волоске. Он может стать изгоем и в этой команде. Его никто не будет поддерживать, никто не будет любить... Пусть об этом задумается.

Вы не «сектант»?

— Дзюбе лучше думать, прежде чем он говорит такие вещи. Он просто, наверное, не знает, кто такие сектанты. Пусть почитает. Я не сектант, а болельщик, человек, который любит, переживает за «Спартак». У «Зенита» же тоже много болельщиков в Питере. Почему же он половину из них не называет сектантами? Боится, что ему еще здесь жить? Зачем так оскорблять? Пусть лучше думает...

Этот разговор состоялся за день до игры «Зенит» — «Спартак» (5:1), на которую Панов приехал, чтобы поддержать красно-белых. Непосредственно перед матчем у автора дубля в ворота французов на «Стад де Франс» возникли проблемы...

Болельщики хозяев, увидев одетого в красно-белое Панова, стали кидать в него монетами, оскорблять и попытались сбить его с ног. Сам форвард не отвечал на нападки фанатов.

— Меня пару раз оскорбили, облили пивом, но ничего страшного. Полиция хорошо сработала, поэтому все было нормально, — заметил Панов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

— Не собираетесь подавать заявление в полицию?

— Нет. Я не обижаюсь. Кто будет обижаться на быдло? Я больше расстроен из-за того, как сыграл «Спартак». Остальное — мелочи жизни. Большая часть людей все равно нормальная. Мы фотографировались, я давал автографы. Нормальные люди с пониманием относятся, а те, кто нет, — у них свои проблемы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Зенит

П2

27%

1.84

ТБ 2.5

20%

1.58

Обе забьют - да

23%

1.57
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 3
Динамо 3
Матч завершен

Обе забьют - да

14%

1.76

П2

35%

2.00

15%

1.86
⚽ Футбол. Кубок Англии
Челси 5
Ливерпуль 6
Матч завершен (ПЕН)

ТБ 2.5

11%

1.93

Обе забьют - да

34%

1.79

П2

16%

2.13
Андрей Аршавин
Владимир Быстров
Роман Березовский
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Панов
10
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 0 : 0
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 2 : 1
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 3 : 3
14.05 16:30
Ростов – Химки
 2 : 1
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 1 : 0
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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