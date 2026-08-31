Источник: «Ростов» обратится в ЭСК по итогам матча с «Краснодаром»

«Ростов» планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча против «Краснодара» (0:1) в 6-м туре РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

Ростовчане попросят рассмотреть два эпизода, в который главный арбитр Никита Новиков не стал назначать пенальти в ворота «быков».

На 13-й минуте мяч несколько раз попал в руку защитника «Краснодара» Витора Тормены, но Новиков продолжил игру.

На 83-й минуте в штрафной «Краснодара» произошло единоборство между Иваном Комаровым и Кевином Ленини, который наступил на ногу сопернику. Новиков сначала назначил пенальти, но после вмешательства ВАР посмотерл повтор и изменил решение.

После 6 туров «Ростов» с 5 очками занимает 12-е место в РПЛ. «Краснодар» единолично лидирует в турнирной таблице с 18 очками.