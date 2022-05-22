Билялетдинов: «Не очень верю, что Дзюба продолжит карьеру за рубежом. Он останется в РПЛ»

Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов считает, что форвард Артем Дзюба продолжит карьеру в РПЛ.

Сегодня, 22 мая форвард объявил об уходе из «Зенита».

«Не очень верю, что Артем продолжит карьеру за рубежом. «Црвена Звезда», боюсь, не потянет его требований. А ждать предложений из чемпионатов топ-5 сложно, исходя из геополитической ситуации в мире. На данный момент это неакутально. Поэтому, думаю, Дзюба останется в РПЛ. Этот футболист отлично знает лигу и обладает огромным опытом. Понятно, что такой исполнитель пригодится любой российской команде. Еще несколько сезонов он может провести на стабильно высоком уровне. Можно вспомнить, как он уходил в аренды в не самые сильные коллективы и там тоже проявлял себя», — приводит RT слова Билялетдинова.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. Вместе с командой форвард по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка России.