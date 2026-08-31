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Ведерников: «Меня должны были удалять? Не было фола. Солари любит полежать. Даку бегал в соплях и просил желтую»

Дарик Агаларов
корреспондент

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче против «Спартака» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

«Меня должны были удалять? Там вообще не было нарушения правил. Я сыграл в мяч. Солари любит полежать. Там Даку еще бедный бегал в соплях и просил вторую желтую карточку. Но я не думаю, что там вообще был фол. Кахигао жаловался на судейство? У «Оренбурга» сегодня девять желтых карточек, у «Спартака» — две. Я бросаю аут, подхожу на два метра вперед, мне судья сразу говорит отойти назад. Но зато у «Спартака» футболист разыгрывает штрафной не с той точки, метров на шесть впереди. Я хочу вернуть мяч на место, а мне за это желтую дают. Почему никто не задается этими вопросами? Все говорят лишь о моей второй желтой. Но сколько свистков сегодня было в пользу «Спартака»?! Красно-белые ничем нас не удивили сегодня. Выводы после матча в Кубке были сделаны», — сказал Ведерников «СЭ».

По мнению судейского эксперта «СЭ» Александра Боброва, на 41-й минуте судья должен был наказать второй желтой защитника гостей Данилу Ведерникова за грубое действие против Пабло Солари и срыв атаки красно-белых.

«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. После шести туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками. «Оренбург» расположился на на девятой позиции, имея в активе 7 очков.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
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Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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