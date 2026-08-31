Ведерников: «Меня должны были удалять? Не было фола. Солари любит полежать. Даку бегал в соплях и просил желтую»

Защитник «Оренбурга» Данила Ведерников в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче против «Спартака» (1:1) в 6-м туре РПЛ.



«Меня должны были удалять? Там вообще не было нарушения правил. Я сыграл в мяч. Солари любит полежать. Там Даку еще бедный бегал в соплях и просил вторую желтую карточку. Но я не думаю, что там вообще был фол. Кахигао жаловался на судейство? У «Оренбурга» сегодня девять желтых карточек, у «Спартака» — две. Я бросаю аут, подхожу на два метра вперед, мне судья сразу говорит отойти назад. Но зато у «Спартака» футболист разыгрывает штрафной не с той точки, метров на шесть впереди. Я хочу вернуть мяч на место, а мне за это желтую дают. Почему никто не задается этими вопросами? Все говорят лишь о моей второй желтой. Но сколько свистков сегодня было в пользу «Спартака»?! Красно-белые ничем нас не удивили сегодня. Выводы после матча в Кубке были сделаны», — сказал Ведерников «СЭ».



По мнению судейского эксперта «СЭ» Александра Боброва, на 41-й минуте судья должен был наказать второй желтой защитника гостей Данилу Ведерникова за грубое действие против Пабло Солари и срыв атаки красно-белых.



«Спартак» впервые сыграл вничью в чемпионате России-2026/27. После шести туров красно-белые занимают второе место в турнирной таблице с 13 очками. «Оренбург» расположился на на девятой позиции, имея в активе 7 очков.