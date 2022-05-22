Колосков — о будущем Дзюбы: «Лично я в перспективу дальнейшего развития Артема не верю»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».
«Уход Дзюбы из «Зенита» не стал неожиданностью, потому что он практически всю весеннюю часть выходил только с замены, давая тем самым понять, что в его услугах в следующем сезоне нуждаться не будут. Здесь все шло естественным путем. И Дзюба об этом знал, и общественность. Что касается будущего Дзюбы, то оно зависит от двух факторов: кто его пригласит и согласится ли он с условиями», — приводит слова Колоскова Sport24.
Также почетный президент РФС ответил на вопрос, может ли Дзюба заиграть в другом топ-клубе РПЛ.
«Если бы он был готов играть, то остался бы в «Зените». Раз Дзюба не подходит питерскому клубу, значит и в остальных топ-командах он вряд ли заиграет. Но вообще на этот вопрос тяжело дать ответ — сегодня Дзюба не заиграл, а завтра вдруг заиграет. Хотя лично я в перспективу дальнейшего развития Дзюбы не верю», — отметил Колосков.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.
Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0