Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход нападающего Артема Дзюбы из «Зенита».

«Уход Дзюбы из «Зенита» не стал неожиданностью, потому что он практически всю весеннюю часть выходил только с замены, давая тем самым понять, что в его услугах в следующем сезоне нуждаться не будут. Здесь все шло естественным путем. И Дзюба об этом знал, и общественность. Что касается будущего Дзюбы, то оно зависит от двух факторов: кто его пригласит и согласится ли он с условиями», — приводит слова Колоскова Sport24.

Также почетный президент РФС ответил на вопрос, может ли Дзюба заиграть в другом топ-клубе РПЛ.

«Если бы он был готов играть, то остался бы в «Зените». Раз Дзюба не подходит питерскому клубу, значит и в остальных топ-командах он вряд ли заиграет. Но вообще на этот вопрос тяжело дать ответ — сегодня Дзюба не заиграл, а завтра вдруг заиграет. Хотя лично я в перспективу дальнейшего развития Дзюбы не верю», — отметил Колосков.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.