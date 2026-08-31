ESPN: «Рома» предложила «Зениту» 38+5 миллионов евро за Луиса Энрике

«Рома» сделала новое предложение по нападающему «Зенита» Луису Энрике, утверждает журналист ESPN Бруно Андраде.

По данным источника, итальянский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 38 миллионов евро сразу, а также включить в сделку пункт о бонусной выплате в размере 5 миллионов евро, в случае если футболист достигнет определенных результативных показателей.

Изначально римляне предлагали за Энрике 33 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, однако «Зенит» отказался продавать игрока. При этом Луис не единственный, кого «Рома» видит в качестве потенциального усиления, итальянский клуб также рассматривает возможность покупки вингера «Штутгарта» Джейми Левелинга.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. За все время форвард провел 54 матча в составе российской команды во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.