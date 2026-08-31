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«Рома» предложила «Зениту» 38+5 миллионов евро за Луиса Энрике

ESPN: «Рома» предложила «Зениту» 38+5 миллионов евро за Луиса Энрике

Луис Энрике.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Рома» сделала новое предложение по нападающему «Зенита» Луису Энрике, утверждает журналист ESPN Бруно Андраде.

По данным источника, итальянский клуб готов заплатить за 25-летнего бразильца 38 миллионов евро сразу, а также включить в сделку пункт о бонусной выплате в размере 5 миллионов евро, в случае если футболист достигнет определенных результативных показателей.

Изначально римляне предлагали за Энрике 33 миллиона евро плюс 5 миллионов бонусами, однако «Зенит» отказался продавать игрока. При этом Луис не единственный, кого «Рома» видит в качестве потенциального усиления, итальянский клуб также рассматривает возможность покупки вингера «Штутгарта» Джейми Левелинга.

Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года. За все время форвард провел 54 матча в составе российской команды во всех турнирах, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 24 миллиона евро.

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