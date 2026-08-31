Полузащитник «Балтики» Петров: «Стремимся стать топ-клубом и хотим побить рекорд прошлого сезона»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах команды в сезоне-2026/27.



«Цель для нас — это забраться как можно выше. Хотим побить рекорд прошлого сезона. Считаю, что «Балтику» можно назвать топ-клубом РПЛ. Но, наверное, пока рановато. Мы к этому стремимся», — сказал Петров «СЭ».



В сезоне-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ. В FONBET Кубке России калининградцы закончили выступление на стадии 1/4 финала Пути регионов, проиграв «Зениту» (0:1).

В этом сезоне РПЛ команда Андрея Талалаева идет на пятом месте в турнирной таблицы с 10 очками.