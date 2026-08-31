ИФАБ подтвердил «СЭ»: видеоарбитры не могли удалить Талалаева

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) ответил на вопрос «СЭ» по поводу инцидента в матче 5-го тура чемпионата России «Балтика» — «Рубин» (1:1), в котором главный тренер калининградцев Андрей Талалаев, находясь в технической зоне, показал оскорбительный жест, обращенный к кому-то на трибуне, но ошибочно избежал удаления.

Решение департамента судейства и инспектирования РФС по инциденту с участием главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином».

Мы описали ситуацию в запросе, отправленном в ИФАБ, и уточнили, должен ли видеоарбитр, который видел поведение тренера на экране монитора, вмешаться и сообщить о случившемся судье.

— Благодарим за ваш вопрос. Это не тот эпизод, в котором ВАР должен вмешиваться, поскольку данное нарушение не относится к числу тех, которые могут повлиять на ход матча, — ответил представитель ИФАБ.

Напомним, что судья Алексей Сухой, по всей видимости, не видел, что сделал Талалаев, а резервный рефери Данил Набока не подсказал арбитру. После той игры в Калининграде Сухой, его первый ассистент Алексей Лунев и ВАР Иван Абросимов получили очередные назначения на 6-й тур.

А вот резервный Набока и АВАР Сергей Карасев остаются без работы. Вероятно, потому, что департамент судейства и инспектирования РФС вот так прокомментировал случившееся с Талалаевым: «Резервный судья и ассистент видеоарбитра должны были сообщить главному судье о данном инциденте. Следовало вынести красную карточку и удалить Андрея Викторовича Талалаева из пределов технической зоны».

Также указано, что в 5-м туре было одно ошибочное невмешательство ВАР. Если речь идет именно о случае в Калининграде, эта оценка прямо расходится с ответом ИФАБ.

Ведь видеоассистентам запрещено вмешиваться в подобные эпизоды с поведением тренера в технической зоне. Это «СЭ» еще раз подтвердил ИФАБ — единственный международный орган, уполномоченный утверждать и изменять правила игры.