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ИФАБ подтвердил «СЭ»: видеоарбитры не могли удалить Талалаева

Александр Бобров
Шеф-редактор
Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) ответил на вопрос «СЭ» по поводу инцидента в матче 5-го тура чемпионата России «Балтика» — «Рубин» (1:1), в котором главный тренер калининградцев Андрей Талалаев, находясь в технической зоне, показал оскорбительный жест, обращенный к кому-то на трибуне, но ошибочно избежал удаления.

Решение департамента судейства и инспектирования РФС по инциденту с участием главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином».

Мы описали ситуацию в запросе, отправленном в ИФАБ, и уточнили, должен ли видеоарбитр, который видел поведение тренера на экране монитора, вмешаться и сообщить о случившемся судье.

— Благодарим за ваш вопрос. Это не тот эпизод, в котором ВАР должен вмешиваться, поскольку данное нарушение не относится к числу тех, которые могут повлиять на ход матча, — ответил представитель ИФАБ.

Напомним, что судья Алексей Сухой, по всей видимости, не видел, что сделал Талалаев, а резервный рефери Данил Набока не подсказал арбитру. После той игры в Калининграде Сухой, его первый ассистент Алексей Лунев и ВАР Иван Абросимов получили очередные назначения на 6-й тур.

А вот резервный Набока и АВАР Сергей Карасев остаются без работы. Вероятно, потому, что департамент судейства и инспектирования РФС вот так прокомментировал случившееся с Талалаевым: «Резервный судья и ассистент видеоарбитра должны были сообщить главному судье о данном инциденте. Следовало вынести красную карточку и удалить Андрея Викторовича Талалаева из пределов технической зоны».

Также указано, что в 5-м туре было одно ошибочное невмешательство ВАР. Если речь идет именно о случае в Калининграде, эта оценка прямо расходится с ответом ИФАБ.

Ведь видеоассистентам запрещено вмешиваться в подобные эпизоды с поведением тренера в технической зоне. Это «СЭ» еще раз подтвердил ИФАБ — единственный международный орган, уполномоченный утверждать и изменять правила игры.

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Андрей Талалаев
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ФК Балтика
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Максим Глушенков

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Александр Соболев
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