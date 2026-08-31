Игрок «Балтики» Петров рассказал о реакции Батракова на дебют в «Галатасарае»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров в разговоре с «СЭ» оценил переход хавбека Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».



«Очень рад за Леху. Я с ним переписывался на эту тему, он очень хотел перейти туда. Смотрел его дебютную игру, очень понравился. Поздравил его с дебютом. Он сказал: «Сначала чуть трясло, но потом было спокойно», — сказал Петров «СЭ».



29 августа 21-летний Алексей Батраков дебютировал в составе «Галатасарая» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2). Он появился на поле во втором тайме и отметился предголевой передачей.