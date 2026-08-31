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Полузащитник Балтики Максим Петров прокомментировал переход хавбека Алексея Батракова из Локомотива в Галатасарай

Игрок «Балтики» Петров рассказал о реакции Батракова на дебют в «Галатасарае»

Александр Абустин
корреспондент

Полузащитник «Балтики» Максим Петров в разговоре с «СЭ» оценил переход хавбека Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай».

«Очень рад за Леху. Я с ним переписывался на эту тему, он очень хотел перейти туда. Смотрел его дебютную игру, очень понравился. Поздравил его с дебютом. Он сказал: «Сначала чуть трясло, но потом было спокойно», — сказал Петров «СЭ».

29 августа 21-летний Алексей Батраков дебютировал в составе «Галатасарая» в матче 3-го тура чемпионата Турции против «Гезтепе» (3:2). Он появился на поле во втором тайме и отметился предголевой передачей.

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Алексей Батраков
ФК Галатасарай
Максим Петров («Балтика»)
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 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
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 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
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 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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