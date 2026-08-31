Полузащитник «Гояса» Карлос переходит в «Оренбург»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Гояса» Жан Карлос переходит в «Оренбург». 21-летний бразилец подпишет контракт с российским клубом на четыре года.

Карлос в этом сезоне провел за «Гояс» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

После 6 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 30 августа команда Ильдара Ахметзянова на выезде сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре.