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Оренбурга подпишет бразильского полузащитника Жана Карлоса из Гояса

Полузащитник «Гояса» Карлос переходит в «Оренбург»

Константин Белов
Корреспондент

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Гояса» Жан Карлос переходит в «Оренбург». 21-летний бразилец подпишет контракт с российским клубом на четыре года.

Карлос в этом сезоне провел за «Гояс» 37 матчей, забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 тысяч евро.

После 6 матчей «Оренбург» с 7 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. 30 августа команда Ильдара Ахметзянова на выезде сыграла вничью со «Спартаком» (1:1) в 6-м туре.

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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
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 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
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Максим Глушенков
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