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Катастрофа «Рубина», серебро «Сочи» и требование к РФС соблюдать регламент. Рабинер — о безумной концовке РПЛ

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Леонид Слуцкий и Владимир Федотов.
Александр Алаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Рубин» после поражения от «Уфы».
Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гамид Агаларов.
Фото Валерий Шахов
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Обозреватель «СЭ» — о важном.

Не допустить мухлежа!

Начну личное подведение итогов чемпионата РПЛ не с того, что было, а с того, что будет. Потому что на это еще можно как-то повлиять, если, конечно, тешить себя наивными надеждами, что журналисты в наше время еще могут на что-то в принципе воздействовать.

24 мая исполком РФС решит, изменится ли регламент проведения соревнований задним числом. Еще раз: турнир закончился, он проходил по определенным, давно принятым в России правилам — 16 клубов, два вылетают напрямую, два играют стыки. Но даже последний тур команды проводили еще без полной уверенности, что их ждет дальше! Потому что большинство самих клубов с какого-то перепугу решило: можно все взять и изменить.

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Глядя на все это, я за час до начала 30-го тура написал в своем телеграм-канале «РабиНерв»: «Специально пишу этот пост перед туром, а не после него, чтобы никто не смог его интерпретировать в зависимости от результатов. Кто бы ни вылетел и кто бы ни попал в зону стыков, менять регламент не просто по ходу чемпионата, а ПОСЛЕ ЕГО ОКОНЧАНИЯ — это стыд и позор. 15-е и 16-е место должны вылетать напрямую, 13-е и 14-е — играть стыки. Любое другое решение РФС будет дрянью и отстоем, чем бы его ни объяснили».

В тот момент я еще не видел слов Александра Алаева, очень жестко и однозначно высказавшегося против какого-либо изменения регламента, то есть обыкновенного мухлежа. Надеюсь, в ближайшие дни слова обернутся делом. По информации, которую я получил через несколько часов после тура, «партия уважения регламента» победила: в РПЛ останутся 16 команд, стыки сохранятся, а со следующего сезона, чтобы увеличить игровую практику в отсутствие еврокубков, добавится Кубок лиги. Это было бы абсолютно здравым и единственно разумным в нынешней ситуации решением.

Александр Алаев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Алаев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Достаточно уже отмены стыков в позапрошлом сезоне, когда мир, в том числе и нашу страну, накрыло ковидом, сезон в ФНЛ досрочно завершился, и все ограничилось прямым вылетом-входом. Тогда был жесточайший форс-мажор, и то подобные решения РФС, в особенности касавшиеся отмены переходных матчей, не казались мне справедливыми. Теперь же это и вовсе будет игра краплеными картами, форменное шулерство. В этом случае чемпионат страны можно и вовсе не проводить, поскольку клубы еще до турнира будут знать: правил нет. Если случится прецедент, согласно которому их можно менять на ходу и даже после, то уважения к футбольному закону не останется совсем никакого.

Некоторые клубы придумали формулу, что, мол, из-за разрешения ФИФА и УЕФА на отъезд игроков из РПЛ вне рамок трансферного окна нарушен спортивный принцип. И это, дескать, такой же форс-мажор, как и ковид.

Стоп! Мировая и европейская федерации не «хлопнули» российские клубы избирательно. Все находились в равных условиях, пострадать мог каждый. И тут уж было вопросом самих клубов, кому из них (владельцам, топ-менеджерам, главным тренерам — это уже не принципиально) удастся быть достаточно убедительным, чтобы максимально сохранить состав. А даже если это не удастся — на ходу сформировать новый. Да, это особая, специфическая задача, с которой прежде сталкиваться не приходилось. Но на то она и жизнь, чтобы подбрасывать новые вызовы.

&laquo;Рубин&raquo; вылетел в&nbsp;ФНЛ. Позор «Рубина»: клуб вылетел в ФНЛ, а Слуцкий сбежал от вопросов журналистов

«Краснодар» и «Ростов» после отъезда легионеров только собрались. «Рубин» — рассыпался

Три клуба, сильнее всех пострадавшие от оттока легионеров и количественно, и, казалось, качественно, — «Краснодар», «Ростов» и «Рубин». Но давайте посмотрим, как выступили эти клубы в весенней части чемпионата. «Быки» под руководством тренера из собственной системы Александра Сторожука разделили с ЦСКА третье-четвертое места — по 21 очку в 12 матчах, а учитывая, что в очной встрече они красно-синих обыграли, то мы вправе поместить их на третью позицию. «Ростов» набрал лишь на очко меньше — столько же, сколько «Локомотив», — 20, но при этом разгромил красно-зеленых 4:1 на «Ростов Арене». То есть он — пятый.

Так что на результатах двух клубов из трех отъезд иностранцев (а в «Краснодаре» к таковым относился и главный тренер со своим штабом) в худшую сторону точно не сказался. Это произошло только с «Рубином», зато так, что это будут обсуждать еще долго. Прошлогоднее четвертое место вылетело из премьер-лиги, набрав во второй части чемпионата лишь семь очков с ужасающей разностью мячей 11-29.

Еще хуже выступил «Арсенал», у которого лишь четыре очка, и к отъезду легионеров это никакого отношения не имеет — главные вопросы о случившемся, полагаю, нужно адресовать руководителю туляков Гураму Аджоеву. Но даже 14-я команда по итогам весны набрала на семь (!) очков больше «Рубина». То есть с казанцами, к зимнему перерыву шедшими на спокойном 10-м месте с отрывом в три очка от 11-го, затем случился форменный обвал. Например, «Химки», шедшие тогда последними, умудрились за последующие 12 туров набрать аж на 11 очков больше. «Ростов», находившийся на 14-м месте и отстававший от Казани на четыре очка, — на 12.

"Рубин" после поражения от "Уфы". Фото ФК "Рубин"
«Рубин» после поражения от «Уфы».
ФК «Рубин»

«Рубин» ухитрился за 12 туров после перерыва пропустить больше (29 голов), чем за 18 до него (27). Обидные проигрыши в концовках — «Зениту» (как знать, может, тот февральский решающий гол Сергеева на второй добавленной минуте и запустил весь этот процесс), «Химкам», «Краснодару» перемежались 1:6 от ЦСКА, 0:6 от «Сочи», 0:3 от «Урала». И ведь не скажешь, например, что тот же Хвича при всем своем таланте в этом сезоне летом и осенью всё в игре Казани определял — по сравнению с предыдущими сезонами у грузина был некоторый спад, и скромные цифры 2+4 это иллюстрируют.

Но почему-то достаточно насыщенный и не лишенный имен второй слой казанских футболистов — Тальби, Ломовицкий, Самошников, Зуев, Зотов, Бакаев-младший, Кучаев, Мусаев, Онугха, Лисакович, вернувший в строй Абильдгор, да еще и при оставшемся вратаре-сборнике Дюпине — не смог взять на себя лидерство, хотя все эти футболисты наравне с Дрейером, Кварацхелией, Хакшабановичем, Уремовичем, Бегичем и прочими работали на сборах, и это был отнюдь не вариант «Краснодара-2». Но «быкам» удалось справиться с гораздо более сложной задачей в разы успешнее.

В итоге все пришло к очному матчу с «Уфой», в котором «Рубин» дома устраивала ничья.

Гекдениз Карадениз. Гекдениз Карадениз о вылете «Рубина»: «Выгнать Слуцкого — самое простое. Пусть вытаскивает команду оттуда, где она оказалась!»

«Рубин» заслужил вылета

Мне очень жалко одного из моих любимых людей нашего футбола Леонида Слуцкого, но убежден: для «Рубина» и «Уфы» 30 туров закончились так, как и те и другие того заслуживали.

При этом мегадраматичный пенальти в ворота «Уфы» на 103-й минуте (в отличие от первого, как мне кажется), который мог спасти «Рубин», однозначно был назначен справедливо. Урунов, на выходе из штрафной наступивший на ахилл Тальби, в очередной раз доказал, что он при всех способностях фантастически бесполезный игрок. Как бы Сергей Иванов ни относился к Слуцкому, а Слуцкий — к Иванову, не назначить этот 11-метровый ростовский арбитр не мог. Потому что это повлекло бы моментальный запрет на профессию.

Но и из этой игры, и из всех последних месяцев напрашивалось, что пенальти забит не будет. А еще это напрашивалось из самонадеянного селфи Лисаковича после первого пенальти. Ну как, как профессиональный футболист, хороший форвард может делать по ходу игры такие вещи?! Право, какое-то состязание в глупости между Лисаковичем и Уруновым...

Но селфи — штрих, конечно, а не причина. Причина в том, насколько же больше «Уфа» хотела и могла. И то, с какой легкостью не забивший до того ни гола в сезоне Ортис на последних минутах сделал петрушку из Тальби (какой там толчок, друзья, ну не смешите!), убежал и вывел «Уфу» вперед, это подтверждает. А Гамид Агаларов ему скинул — ну не мог лучший снайпер чемпионата никак не поучаствовать в спасении своей команды.

Команды! «Уфа» ею была. «Рубин» (по причинам, в которых еще предстоит разбираться) во второй половине чемпионата — нет. Вот почему все закончилось так, как и должно было.

И сопровождалось это феноменальным сюжетом. Играли бы все с такой страстью, с таким даже безумием всегда — у нас был бы другой футбол. Дошло до того, что после игры в Казани стало плохо главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову. Слава богу, все быстро нормализовалось. Здоровья и ему, и Слуцкому, и всем представителям этой сложнейшей профессии.

Что же до Слуцкого, переживающего сейчас абсолютно худший момент карьеры, — у любого тренера бывают кризисные периоды. Франк Райкард за четыре года до победы в Лиге чемпионов с «Барселоной» вылетал из Эредивизи со «Спартой» из Роттердама. Валерий Лобановский, не выйдя на Евро-84 со сборной СССР (после чего ему даже запретили тренировать сборные, правда, через два года запрет этот сняли), в первый сезон после возвращения в киевское «Динамо» занимал десятое место. Зато еще год спустя выиграл чемпионат Союза, а два — Кубок кубков...

Намного важнее, что у каждого тренера должно быть свое лицо, которое определяет его путь. У Слуцкого оно было и есть. Только он мог добровольно оставить благополучный ЦСКА с шикарным контрактом, потому что у него пропала мотивация, взяться за изучение английского и попытать силы сначала в Чемпионшипе, а потом в Голландии. Он заведомо пожертвовал результатами, зато обрел такой профессиональный и личностный опыт, которого больше нет ни у кого из наших тренеров.

Леонид Слуцкий. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Именно Слуцкий, несмотря на противодействие местных футбольных деятелей, открыл в родном Волгограде свою академию и даже построил свой стадион, да еще и назвал его так, как мог в России только он, — «Бомбонера».

Именно Слуцкий делает наш футбол сколько-нибудь интересным для нефутбольной аудитории. Он говорит не языком спортсмена (против которого я ничего не имею, но все же), а языком образованного человека; ходил сам и водит своих игроков на интеллектуальные и юмористические шоу. Благодаря ему видеоролики «Рубина» — самые творческие в футболе страны.

Все это бесит многих сугубо футбольных людей, которым не только самим не хочется вылезать из своей скорлупы, но и когда это делает кто-то другой, ему нужно непременно дать по сусалам: будь как все!

Что произошло у него в «Рубине» весной 2022-го после четвертого места в предыдущем сезоне — только предстоит узнать. Повторяю: отъезд иностранцев не кажется мне веской причиной для ТАКОГО провала. И чрезмерный акцент на судействе мне у Слуцкого в этом сезоне не нравился. По-моему, тренер зациклился на этой теме куда больше, чем мог себе позволить, чтобы это не отвлекало команду. Уход с послематчевой пресс-конференции после «Уфы» без ответа на вопросы коллег эмоционально понять можно, но профессионально — нет. Если он подчеркивал, что должен испить до дна эту чашу в плане работы до конца сезона, то заключительная пресс-конференция после вылета — последняя капля из той же чаши.

Но, как известно, все, что нас не убивает, делает сильнее. Уверен, что Слуцкий переварит этот жестокий опыт и станет сильнее. Посмотрим, готово ли руководство «Рубина» предоставить ему шанс на исправление. Но в таких случаях иной раз тренеру требуется время на то, чтобы прийти в себя, — сразу после такого шока это не происходит.

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«Динамо»: первая бронза за 14 лет при ужасной концовке. Зато каков «Сочи»!

Помимо «Рубина», весной пропустил больше, чем осенью, еще только один клуб — «Динамо», до зимы позволивший забить в свои ворота 20 мячей, после — 21. С бронзовым призером, который выиграл медали впервые за 14 лет, случилась какая-то дикая аномалия в четырех последних турах, когда бело-голубые пропустили 16 мячей — в среднем по четыре за игру. До того им в восьми турах забили лишь пять голов — и отовсюду как раз слышалось, что сзади «Динамо» стало играть строже и организованнее, несмотря на потерю ведущего центрального защитника Ордеца. А потом получило 2:3 от «Урала» — и распахнулись для динамовских соперников все врата.

Так что и здесь история сложнее, чем может показаться на первый взгляд: мол, в команде был явный недобор центральных защитников, и без Ордеца слабое звено сработало: Евгеньев и Сазонов не смогли украинца заменить, и все. Да, они сыграли слабо — Евгеньева удалили на 51-й минуте первого же матча с «Химками», и дальше продолжилось в том же духе. Но как-то команда же пропустила всего пять в первых восьми играх без Ордеца!

Однако дальше началось такое, что субботний динамовский кошмар с «Сочи» особо уже и не удивил. Если «Динамо» пропускает пять в Самаре от соперника, который, обеспечив себе сохранение прописки в РПЛ, бросил играть (три очка в последних пяти турах — как раз 5:2 с бело-голубыми), почему ему не может столько же забить лучшая команда страны начиная с апреля?

Она и забила, не смутившись быстрым автоголом Нобоа, который вроде бы сделал шансы «барсов» на серебро сомнительными — им же теперь надо было забивать на выезде два. Но сначала включили свои «пушки» Юсупов и Ангбан, после удара которого мяч добил в сетку Кассьерра. С этой секунды началось персональное шоу колумбийца, который сделал в Петровском парке хет-трик и заработал пенальти. Вдуматься только — в 22 турах новичок чемпионата России забил 14 мячей, ни одного из которых — с 11-метровых. Да, он на пять мячей отстал от лучшего снайпера Гамида Агаларова из «Уфы», но тот шесть раз отличился с пенальти и провел на семь игр больше.

И все же не только и не столько в Кассьерре дело, сколько во всей структуре и организации сочинской игры. Даже год назад пятое место, которое заняла команда Владимира Федотова, казалось пределом ее возможностей, но в этом сезоне она сделала еще один качественный скачок. В первую очередь в игре в атаке и в контроле мяча. Если кто-то вбил себе в голову по первым впечатлениям в премьер-лиге (с быстрыми Кокориным и Мостовым впереди), что «Сочи» — команда оборонительно-контратакующая, то в этом сезоне она играла вообще в другой футбол.

Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Владимир Федотов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федотов и бровью не повел от потери лучших защитника (Мевли) и форварда (Заболотного): во-первых, качественно сработал клуб, сумев заменить их Родриго и Кассьеррой, а, во-вторых, сам тренер сплел более интересную игровую вязь. А какое отсутствие стереотипов — казалось, на левой бровке нет конкуренции у опытного Терехова, но пришел зимой из «Балтики» молодой Макарчук и вытеснил игрока сборной России в тройку центральных защитников! Маргасов справа и вовсе отправил Заику в запас.

«Сочи» в течение сезона приучался играть в контроль мяча, что уже было видно и по гостевому матчу Лиги конференций с «Партизаном», не выигранному, на мой взгляд, случайно. Дальше умение сочинцев играть первым номером улучшалось от отрезка к отрезку сезона, и поэтому, когда при 0:1 в Петровском парке нужно было овладеть мячом и расшатать динамовскую оборону, гости сделали это без малейшего напряжения. И впервые в истории сочинского футбола выиграли абсолютно заслуженное серебро.

Из тренеров, помимо Федотова, выделю Шварца, Сторожука, Талалаева, Осинькина и Кержакова. У них и подъем в таблице по сравнению с предыдущим сезоном у своего клуба впечатляющий: Сторожук в дебютном году, да еще и с таким составом рванул на шесть строчек вверх, Шварц и Талалаев — на четыре; Осинькин вытащил вышедшую из ФНЛ команду из Самары на восьмое место, Кержаков другого выходца из «лучшей лиги мира» — на 11-е. А ведь ему, тоже новичку, с таким составом все сулили последнее место без вариантов! Но он сумел здорово стартовать, а весной поставить хорошую оборону — в 12 турах «Нижний» пропустил лишь девять мячей. Меньше за этот период — только у «Зенита»!

Единственное, что смущает, — это как раз победа над «Зенитом» в последнем туре, позволившая нижегородцам избежать стыков. До того они в шести турах набрали лишь три очка, а тут чемпионы великодушно позволили взять столько же. И с учетом структурной близости хозяев двух клубов лично я не особо этому удивился. Впрочем, какое отношение это имеет к самому Кержакову, кроме того, что он сам — легенда «Зенита»? Но теперь-то он пришел в совсем другую профессию, в которой все надо доказывать заново. И его дебют в премьер-лиге в новом качестве, безусловно, успешен.

Вообще, когда какие-то команды выдают сумасшедшие концовки серых в целом сезонов, это вызывает определенные вопросы. Почему раньше-то так не играли, и только когда позарез потребовалось — начали? Вот «Урал», например: в семи первых турах второй части чемпионата — два очка, в пяти последних — 12. Или «Уфа»: в четырех последних турах — ноль поражений и восемь очков. А до того в восьми турах весны — шесть очков. Никого ни в чем не обвиняю, а просто недоумеваю: откуда берется такой кураж и такая стабильность именно на финише и именно у команд, стабильно располагающихся ниже десятого места?

Но вернемся к «Динамо» — «Сочи». Кто-то задается вопросом: какая, мол, разница, кто в таблице второй, а кто третий, когда нет еврокубков, а особенно Лиги чемпионов с ее гимном, соперниками и, главное, деньгами. Да, смешно спорить с тем, что градус борьбы это снижает и отсутствие возможности сравнить свои навыки с зарубежными соперниками расстраивает. Но в любом случае история отечественного футбола продолжает писаться. То же «Динамо» даже на третью ступеньку пьедестала в предыдущий раз взбиралось аж в 2008 году при Андрее Кобелеве. Ту команду с сегодняшней объединяют лишь Антон Шунин с Федором Смоловым — и это еще много для 14-летнего зазора.

А помните ли, когда «Динамо» было вторым? В 1994-м при Константине Бескове, которого нет с нами уже 16 лет. И что, по-вашему, после 28-летнего перерыва для динамовцев серебро, да еще и в очном матче, не было достаточной мотивацией? Не смешите. Просто «Сочи» оказался — и не только в этот день, а весь последний месяц — намного сильнее, а Федотов, лучший, по моему убеждению, тренер России этого сезона, по всем позициям превзошел в Петровском парке Сандро Шварца.

Спустя год после серебра тот же Константин Иванович в 74 с половиной года принес «Динамо» последний на сегодня Кубок страны. В финале которого 29 мая «Динамо» сойдется в «Лужниках» со «Спартаком». Это будет эффектное завершение сезона, но пока все выглядит так, что команды будут соревноваться в том, кто хуже. Одни пропустили 16 мячей в четырех последних турах, другие в юбилейном сезоне повторили худший результат в чемпионатах России, заняв десятое место. Но вывеска — мощнейшая, спору нет. Жаль только, все портит тема спекулянтов, резко усложнившая для нормальных людей приобретение билетов. Давно это до такой степени не обсуждали.

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В прошлом сезоне в десятке лучших снайперов было лишь двое россиян, теперь — только два легионера

Серебро «Сочи» и бронза «Динамо», не говоря о вылете «Рубина», придают непредсказуемости чемпионату России на фоне одной постоянной величины последних лет — чемпионства «Зенита». О последнем я подробно говорил в одной из предыдущих публикаций, поэтому повторяться не буду. Главное — питерская команда по сравнению с предыдущими сезонами достаточно сильно изменилась в сторону комбинационной игры низом. Это уже не «Зенит» Дзюбы — Азмуна, и смена стилистики прямо по ходу сезона на результаты команды Сергея Семака не повлияла. А то, что новичок из «Крыльев Советов» Сергеев выиграл конкуренцию у Дзюбы за место в стартовом составе (скорее стоит говорить о связке Сергеев — Юри Алберто), подчеркивает незашоренность Семака, притом что часто тренеры привязываются к людям, делавшим для них результат, и не чувствуют момента, когда требуется перестройка. И хотя Дзюба вошел в топ-пять и снайперов, и бомбардиров чемпионата, Семак осмелился «резать, не дожидаясь перитонита».

Поражает тройка сильнейших снайперов — Агаларов, Кассьерра, Полоз. Попробовал бы кто-то назвать хоть одного человека из нее перед началом сезона — специальная больница этого прогнозиста ждала бы с нетерпением. У Агаларова, смею напомнить, до этого сезона не было вообще ни одного гола в РПЛ!

Гамид Агаларов. Фото Валерий Шахов
Гамид Агаларов.
Валерий Шахов

Сказалась ли специфика весенней части чемпионата с отъездом многих легионеров? Да не особо. Тот же Агаларов лидировал и до зимы, а после нее опроверг прогнозы многочисленных скептиков и продолжил забивать. Другое дело, что в прошлом сезоне из десяти лучших голеадоров РПЛ восемь — за исключением Дзюбы с Соболевым — были иностранцами. В этом — лишь двое, Кассьерра да Бикфалви из «Урала». Но тенденция с оттоком легионеров тут ни при чем: Азмун (второе место в прошлом сезоне) со скандалом уехал еще в летнее трансферное окно, Ларссон (третье) резко сдал и к моменту ухода из «Спартака» имел 0+0, Деспотович (пятый) остался в России, но в «Арсенале» стал просто никаким, Нобоа (шестой) чуть постарел и сосредоточился на работе в центре поля, Влашич с Бергом (седьмой и восьмой) ушли еще после прошлого сезона...

Как ни парадоксально, зимой в Россию в лице Языджи и Изидора как раз приехали игроки, начавшие забивать какими-то нечеловеческими темпами. А единственным новичком-форвардом из-за рубежа, ярко проведшим весь сезон, стал как раз Кассьерра. В следующем году ждем снайперских достижений от зимних приобретений, которые, вероятнее всего, останутся в стране. В частности, Юри Алберто, Николсона, Изидора. Так что говорить о тенденции полного исхода легионеров из российского футбола пока рановато. Особенно это касается латиноамериканцев, на которых, вероятно, теперь клубами будет сделана большая ставка, чем раньше.

И все же невозможно не думать о том, как нам жить с футболом, не имеющим выхода на международную арену, запертым у себя дома. Как поддерживать в первую очередь внутри себя, а затем и у окружающих интерес к нему. Не стоит эту задачу упрощать: мы ведь привыкли к мысли, что внутренние соревнования — это своего рода отборочный турнир к еврокубкам, и вдруг лишились последних. Как и официальных соревнований для сборной России.

Но ведь когда-то, до середины 1960-х, никаких еврокубков для советских клубов и не было. А о футболе того периода слагаются легенды, и трибуны тогда были битком, и имена блистательных мастеров гремят до сих пор. Яшин, Нетто, Симонян, Стрельцов, Иванов либо еврокубков вообще не застали, либо на сходе карьер провели в них совсем немного матчей — но разве меньше от того к ним уважение болельщиков? А все потому, что и мастерства, и души, и уважения к самой публике у них было море.

Вот и тем, кто будет играть в следующем чемпионате России, нужно думать о том, что зависит от них самих. Понятно, что сейчас не яшинско-стрельцовские времена, большинство людей смотрит зарубежный футбол и сравнивает — не в пользу нашего. Так было и до международных запретов и тем более так будет после. Ничего хорошего в изоляции российского футбола нет — и не слушайте краснобаев, утверждающих обратное. И чем быстрее мы снова будем в еврокубках, на чемпионатах мира и Евро — тем лучше.

Но не игрокам, тренерам и руководителям клубов РПЛ решать, когда им возвращаться в Европу. Их обязанность другая — жить по толстовскому принципу «делай что должно, и будь что будет». Вкладывать всю душу в то, что они делают на поле, и профессионально относиться к тому, как ведут себя за его пределами. Не смотреть свысока на людей, которые едут на метро и автобусах на стадионы, — что было свойственно нашим футболистам в тучные времена. Во времена, когда число развлечений в России неизбежно сократится, делать так, чтобы люди хотели на них смотреть, ими восхищаться, развлекаться и отвлекаться. Быть с этими людьми по возможности открытыми и искренними, не избегать общения с ними.

Вот мы увидели после матча ЦСКА — «Ростов» взаимную благодарность болельщиков и футболиста, когда Алан Дзагоев, завершавший карьеру в красно-синем клубе, пошел на фан-сектор и после этого был переполнен эмоциями. Он выразил их в трогательной речи с поля — и казалось, каждый болельщик готов был его обнять и расцеловать. А он, попавший в прежде незнакомую ему атмосферу, — их всех.

Вот такими должны быть отношения между футболистами и трибунами. Может, тогда и отлучение от международного футбола — очень надеюсь, временное и недолгое — пройдет чуточку легче.

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Методология

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
Леонид Слуцкий
4
13
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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