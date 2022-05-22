Катастрофа «Рубина», серебро «Сочи» и требование к РФС соблюдать регламент. Рабинер — о безумной концовке РПЛ

Обозреватель «СЭ» — о важном.

Не допустить мухлежа!

Начну личное подведение итогов чемпионата РПЛ не с того, что было, а с того, что будет. Потому что на это еще можно как-то повлиять, если, конечно, тешить себя наивными надеждами, что журналисты в наше время еще могут на что-то в принципе воздействовать.

24 мая исполком РФС решит, изменится ли регламент проведения соревнований задним числом. Еще раз: турнир закончился, он проходил по определенным, давно принятым в России правилам — 16 клубов, два вылетают напрямую, два играют стыки. Но даже последний тур команды проводили еще без полной уверенности, что их ждет дальше! Потому что большинство самих клубов с какого-то перепугу решило: можно все взять и изменить.

Глядя на все это, я за час до начала 30-го тура написал в своем телеграм-канале «РабиНерв»: «Специально пишу этот пост перед туром, а не после него, чтобы никто не смог его интерпретировать в зависимости от результатов. Кто бы ни вылетел и кто бы ни попал в зону стыков, менять регламент не просто по ходу чемпионата, а ПОСЛЕ ЕГО ОКОНЧАНИЯ — это стыд и позор. 15-е и 16-е место должны вылетать напрямую, 13-е и 14-е — играть стыки. Любое другое решение РФС будет дрянью и отстоем, чем бы его ни объяснили».

В тот момент я еще не видел слов Александра Алаева, очень жестко и однозначно высказавшегося против какого-либо изменения регламента, то есть обыкновенного мухлежа. Надеюсь, в ближайшие дни слова обернутся делом. По информации, которую я получил через несколько часов после тура, «партия уважения регламента» победила: в РПЛ останутся 16 команд, стыки сохранятся, а со следующего сезона, чтобы увеличить игровую практику в отсутствие еврокубков, добавится Кубок лиги. Это было бы абсолютно здравым и единственно разумным в нынешней ситуации решением.

Александр Алаев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Достаточно уже отмены стыков в позапрошлом сезоне, когда мир, в том числе и нашу страну, накрыло ковидом, сезон в ФНЛ досрочно завершился, и все ограничилось прямым вылетом-входом. Тогда был жесточайший форс-мажор, и то подобные решения РФС, в особенности касавшиеся отмены переходных матчей, не казались мне справедливыми. Теперь же это и вовсе будет игра краплеными картами, форменное шулерство. В этом случае чемпионат страны можно и вовсе не проводить, поскольку клубы еще до турнира будут знать: правил нет. Если случится прецедент, согласно которому их можно менять на ходу и даже после, то уважения к футбольному закону не останется совсем никакого.

Некоторые клубы придумали формулу, что, мол, из-за разрешения ФИФА и УЕФА на отъезд игроков из РПЛ вне рамок трансферного окна нарушен спортивный принцип. И это, дескать, такой же форс-мажор, как и ковид.

Стоп! Мировая и европейская федерации не «хлопнули» российские клубы избирательно. Все находились в равных условиях, пострадать мог каждый. И тут уж было вопросом самих клубов, кому из них (владельцам, топ-менеджерам, главным тренерам — это уже не принципиально) удастся быть достаточно убедительным, чтобы максимально сохранить состав. А даже если это не удастся — на ходу сформировать новый. Да, это особая, специфическая задача, с которой прежде сталкиваться не приходилось. Но на то она и жизнь, чтобы подбрасывать новые вызовы.

«Краснодар» и «Ростов» после отъезда легионеров только собрались. «Рубин» — рассыпался

Три клуба, сильнее всех пострадавшие от оттока легионеров и количественно, и, казалось, качественно, — «Краснодар», «Ростов» и «Рубин». Но давайте посмотрим, как выступили эти клубы в весенней части чемпионата. «Быки» под руководством тренера из собственной системы Александра Сторожука разделили с ЦСКА третье-четвертое места — по 21 очку в 12 матчах, а учитывая, что в очной встрече они красно-синих обыграли, то мы вправе поместить их на третью позицию. «Ростов» набрал лишь на очко меньше — столько же, сколько «Локомотив», — 20, но при этом разгромил красно-зеленых 4:1 на «Ростов Арене». То есть он — пятый.

Так что на результатах двух клубов из трех отъезд иностранцев (а в «Краснодаре» к таковым относился и главный тренер со своим штабом) в худшую сторону точно не сказался. Это произошло только с «Рубином», зато так, что это будут обсуждать еще долго. Прошлогоднее четвертое место вылетело из премьер-лиги, набрав во второй части чемпионата лишь семь очков с ужасающей разностью мячей 11-29.

Еще хуже выступил «Арсенал», у которого лишь четыре очка, и к отъезду легионеров это никакого отношения не имеет — главные вопросы о случившемся, полагаю, нужно адресовать руководителю туляков Гураму Аджоеву. Но даже 14-я команда по итогам весны набрала на семь (!) очков больше «Рубина». То есть с казанцами, к зимнему перерыву шедшими на спокойном 10-м месте с отрывом в три очка от 11-го, затем случился форменный обвал. Например, «Химки», шедшие тогда последними, умудрились за последующие 12 туров набрать аж на 11 очков больше. «Ростов», находившийся на 14-м месте и отстававший от Казани на четыре очка, — на 12.

«Рубин» после поражения от «Уфы». ФК «Рубин»

«Рубин» ухитрился за 12 туров после перерыва пропустить больше (29 голов), чем за 18 до него (27). Обидные проигрыши в концовках — «Зениту» (как знать, может, тот февральский решающий гол Сергеева на второй добавленной минуте и запустил весь этот процесс), «Химкам», «Краснодару» перемежались 1:6 от ЦСКА, 0:6 от «Сочи», 0:3 от «Урала». И ведь не скажешь, например, что тот же Хвича при всем своем таланте в этом сезоне летом и осенью всё в игре Казани определял — по сравнению с предыдущими сезонами у грузина был некоторый спад, и скромные цифры 2+4 это иллюстрируют.

Но почему-то достаточно насыщенный и не лишенный имен второй слой казанских футболистов — Тальби, Ломовицкий, Самошников, Зуев, Зотов, Бакаев-младший, Кучаев, Мусаев, Онугха, Лисакович, вернувший в строй Абильдгор, да еще и при оставшемся вратаре-сборнике Дюпине — не смог взять на себя лидерство, хотя все эти футболисты наравне с Дрейером, Кварацхелией, Хакшабановичем, Уремовичем, Бегичем и прочими работали на сборах, и это был отнюдь не вариант «Краснодара-2». Но «быкам» удалось справиться с гораздо более сложной задачей в разы успешнее.

В итоге все пришло к очному матчу с «Уфой», в котором «Рубин» дома устраивала ничья.

«Рубин» заслужил вылета

Мне очень жалко одного из моих любимых людей нашего футбола Леонида Слуцкого, но убежден: для «Рубина» и «Уфы» 30 туров закончились так, как и те и другие того заслуживали.

При этом мегадраматичный пенальти в ворота «Уфы» на 103-й минуте (в отличие от первого, как мне кажется), который мог спасти «Рубин», однозначно был назначен справедливо. Урунов, на выходе из штрафной наступивший на ахилл Тальби, в очередной раз доказал, что он при всех способностях фантастически бесполезный игрок. Как бы Сергей Иванов ни относился к Слуцкому, а Слуцкий — к Иванову, не назначить этот 11-метровый ростовский арбитр не мог. Потому что это повлекло бы моментальный запрет на профессию.

Но и из этой игры, и из всех последних месяцев напрашивалось, что пенальти забит не будет. А еще это напрашивалось из самонадеянного селфи Лисаковича после первого пенальти. Ну как, как профессиональный футболист, хороший форвард может делать по ходу игры такие вещи?! Право, какое-то состязание в глупости между Лисаковичем и Уруновым...

Но селфи — штрих, конечно, а не причина. Причина в том, насколько же больше «Уфа» хотела и могла. И то, с какой легкостью не забивший до того ни гола в сезоне Ортис на последних минутах сделал петрушку из Тальби (какой там толчок, друзья, ну не смешите!), убежал и вывел «Уфу» вперед, это подтверждает. А Гамид Агаларов ему скинул — ну не мог лучший снайпер чемпионата никак не поучаствовать в спасении своей команды.

Команды! «Уфа» ею была. «Рубин» (по причинам, в которых еще предстоит разбираться) во второй половине чемпионата — нет. Вот почему все закончилось так, как и должно было.

И сопровождалось это феноменальным сюжетом. Играли бы все с такой страстью, с таким даже безумием всегда — у нас был бы другой футбол. Дошло до того, что после игры в Казани стало плохо главному тренеру «Уфы» Алексею Стукалову. Слава богу, все быстро нормализовалось. Здоровья и ему, и Слуцкому, и всем представителям этой сложнейшей профессии.

Что же до Слуцкого, переживающего сейчас абсолютно худший момент карьеры, — у любого тренера бывают кризисные периоды. Франк Райкард за четыре года до победы в Лиге чемпионов с «Барселоной» вылетал из Эредивизи со «Спартой» из Роттердама. Валерий Лобановский, не выйдя на Евро-84 со сборной СССР (после чего ему даже запретили тренировать сборные, правда, через два года запрет этот сняли), в первый сезон после возвращения в киевское «Динамо» занимал десятое место. Зато еще год спустя выиграл чемпионат Союза, а два — Кубок кубков...

Намного важнее, что у каждого тренера должно быть свое лицо, которое определяет его путь. У Слуцкого оно было и есть. Только он мог добровольно оставить благополучный ЦСКА с шикарным контрактом, потому что у него пропала мотивация, взяться за изучение английского и попытать силы сначала в Чемпионшипе, а потом в Голландии. Он заведомо пожертвовал результатами, зато обрел такой профессиональный и личностный опыт, которого больше нет ни у кого из наших тренеров.

Леонид Слуцкий. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Именно Слуцкий, несмотря на противодействие местных футбольных деятелей, открыл в родном Волгограде свою академию и даже построил свой стадион, да еще и назвал его так, как мог в России только он, — «Бомбонера».

Именно Слуцкий делает наш футбол сколько-нибудь интересным для нефутбольной аудитории. Он говорит не языком спортсмена (против которого я ничего не имею, но все же), а языком образованного человека; ходил сам и водит своих игроков на интеллектуальные и юмористические шоу. Благодаря ему видеоролики «Рубина» — самые творческие в футболе страны.

Все это бесит многих сугубо футбольных людей, которым не только самим не хочется вылезать из своей скорлупы, но и когда это делает кто-то другой, ему нужно непременно дать по сусалам: будь как все!

Что произошло у него в «Рубине» весной 2022-го после четвертого места в предыдущем сезоне — только предстоит узнать. Повторяю: отъезд иностранцев не кажется мне веской причиной для ТАКОГО провала. И чрезмерный акцент на судействе мне у Слуцкого в этом сезоне не нравился. По-моему, тренер зациклился на этой теме куда больше, чем мог себе позволить, чтобы это не отвлекало команду. Уход с послематчевой пресс-конференции после «Уфы» без ответа на вопросы коллег эмоционально понять можно, но профессионально — нет. Если он подчеркивал, что должен испить до дна эту чашу в плане работы до конца сезона, то заключительная пресс-конференция после вылета — последняя капля из той же чаши.

Но, как известно, все, что нас не убивает, делает сильнее. Уверен, что Слуцкий переварит этот жестокий опыт и станет сильнее. Посмотрим, готово ли руководство «Рубина» предоставить ему шанс на исправление. Но в таких случаях иной раз тренеру требуется время на то, чтобы прийти в себя, — сразу после такого шока это не происходит.

«Динамо»: первая бронза за 14 лет при ужасной концовке. Зато каков «Сочи»!

Помимо «Рубина», весной пропустил больше, чем осенью, еще только один клуб — «Динамо», до зимы позволивший забить в свои ворота 20 мячей, после — 21. С бронзовым призером, который выиграл медали впервые за 14 лет, случилась какая-то дикая аномалия в четырех последних турах, когда бело-голубые пропустили 16 мячей — в среднем по четыре за игру. До того им в восьми турах забили лишь пять голов — и отовсюду как раз слышалось, что сзади «Динамо» стало играть строже и организованнее, несмотря на потерю ведущего центрального защитника Ордеца. А потом получило 2:3 от «Урала» — и распахнулись для динамовских соперников все врата.

Так что и здесь история сложнее, чем может показаться на первый взгляд: мол, в команде был явный недобор центральных защитников, и без Ордеца слабое звено сработало: Евгеньев и Сазонов не смогли украинца заменить, и все. Да, они сыграли слабо — Евгеньева удалили на 51-й минуте первого же матча с «Химками», и дальше продолжилось в том же духе. Но как-то команда же пропустила всего пять в первых восьми играх без Ордеца!

Однако дальше началось такое, что субботний динамовский кошмар с «Сочи» особо уже и не удивил. Если «Динамо» пропускает пять в Самаре от соперника, который, обеспечив себе сохранение прописки в РПЛ, бросил играть (три очка в последних пяти турах — как раз 5:2 с бело-голубыми), почему ему не может столько же забить лучшая команда страны начиная с апреля?

Она и забила, не смутившись быстрым автоголом Нобоа, который вроде бы сделал шансы «барсов» на серебро сомнительными — им же теперь надо было забивать на выезде два. Но сначала включили свои «пушки» Юсупов и Ангбан, после удара которого мяч добил в сетку Кассьерра. С этой секунды началось персональное шоу колумбийца, который сделал в Петровском парке хет-трик и заработал пенальти. Вдуматься только — в 22 турах новичок чемпионата России забил 14 мячей, ни одного из которых — с 11-метровых. Да, он на пять мячей отстал от лучшего снайпера Гамида Агаларова из «Уфы», но тот шесть раз отличился с пенальти и провел на семь игр больше.

И все же не только и не столько в Кассьерре дело, сколько во всей структуре и организации сочинской игры. Даже год назад пятое место, которое заняла команда Владимира Федотова, казалось пределом ее возможностей, но в этом сезоне она сделала еще один качественный скачок. В первую очередь в игре в атаке и в контроле мяча. Если кто-то вбил себе в голову по первым впечатлениям в премьер-лиге (с быстрыми Кокориным и Мостовым впереди), что «Сочи» — команда оборонительно-контратакующая, то в этом сезоне она играла вообще в другой футбол.

Владимир Федотов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федотов и бровью не повел от потери лучших защитника (Мевли) и форварда (Заболотного): во-первых, качественно сработал клуб, сумев заменить их Родриго и Кассьеррой, а, во-вторых, сам тренер сплел более интересную игровую вязь. А какое отсутствие стереотипов — казалось, на левой бровке нет конкуренции у опытного Терехова, но пришел зимой из «Балтики» молодой Макарчук и вытеснил игрока сборной России в тройку центральных защитников! Маргасов справа и вовсе отправил Заику в запас.

«Сочи» в течение сезона приучался играть в контроль мяча, что уже было видно и по гостевому матчу Лиги конференций с «Партизаном», не выигранному, на мой взгляд, случайно. Дальше умение сочинцев играть первым номером улучшалось от отрезка к отрезку сезона, и поэтому, когда при 0:1 в Петровском парке нужно было овладеть мячом и расшатать динамовскую оборону, гости сделали это без малейшего напряжения. И впервые в истории сочинского футбола выиграли абсолютно заслуженное серебро.

Из тренеров, помимо Федотова, выделю Шварца, Сторожука, Талалаева, Осинькина и Кержакова. У них и подъем в таблице по сравнению с предыдущим сезоном у своего клуба впечатляющий: Сторожук в дебютном году, да еще и с таким составом рванул на шесть строчек вверх, Шварц и Талалаев — на четыре; Осинькин вытащил вышедшую из ФНЛ команду из Самары на восьмое место, Кержаков другого выходца из «лучшей лиги мира» — на 11-е. А ведь ему, тоже новичку, с таким составом все сулили последнее место без вариантов! Но он сумел здорово стартовать, а весной поставить хорошую оборону — в 12 турах «Нижний» пропустил лишь девять мячей. Меньше за этот период — только у «Зенита»!

Единственное, что смущает, — это как раз победа над «Зенитом» в последнем туре, позволившая нижегородцам избежать стыков. До того они в шести турах набрали лишь три очка, а тут чемпионы великодушно позволили взять столько же. И с учетом структурной близости хозяев двух клубов лично я не особо этому удивился. Впрочем, какое отношение это имеет к самому Кержакову, кроме того, что он сам — легенда «Зенита»? Но теперь-то он пришел в совсем другую профессию, в которой все надо доказывать заново. И его дебют в премьер-лиге в новом качестве, безусловно, успешен.

Вообще, когда какие-то команды выдают сумасшедшие концовки серых в целом сезонов, это вызывает определенные вопросы. Почему раньше-то так не играли, и только когда позарез потребовалось — начали? Вот «Урал», например: в семи первых турах второй части чемпионата — два очка, в пяти последних — 12. Или «Уфа»: в четырех последних турах — ноль поражений и восемь очков. А до того в восьми турах весны — шесть очков. Никого ни в чем не обвиняю, а просто недоумеваю: откуда берется такой кураж и такая стабильность именно на финише и именно у команд, стабильно располагающихся ниже десятого места?

Но вернемся к «Динамо» — «Сочи». Кто-то задается вопросом: какая, мол, разница, кто в таблице второй, а кто третий, когда нет еврокубков, а особенно Лиги чемпионов с ее гимном, соперниками и, главное, деньгами. Да, смешно спорить с тем, что градус борьбы это снижает и отсутствие возможности сравнить свои навыки с зарубежными соперниками расстраивает. Но в любом случае история отечественного футбола продолжает писаться. То же «Динамо» даже на третью ступеньку пьедестала в предыдущий раз взбиралось аж в 2008 году при Андрее Кобелеве. Ту команду с сегодняшней объединяют лишь Антон Шунин с Федором Смоловым — и это еще много для 14-летнего зазора.

А помните ли, когда «Динамо» было вторым? В 1994-м при Константине Бескове, которого нет с нами уже 16 лет. И что, по-вашему, после 28-летнего перерыва для динамовцев серебро, да еще и в очном матче, не было достаточной мотивацией? Не смешите. Просто «Сочи» оказался — и не только в этот день, а весь последний месяц — намного сильнее, а Федотов, лучший, по моему убеждению, тренер России этого сезона, по всем позициям превзошел в Петровском парке Сандро Шварца.

Спустя год после серебра тот же Константин Иванович в 74 с половиной года принес «Динамо» последний на сегодня Кубок страны. В финале которого 29 мая «Динамо» сойдется в «Лужниках» со «Спартаком». Это будет эффектное завершение сезона, но пока все выглядит так, что команды будут соревноваться в том, кто хуже. Одни пропустили 16 мячей в четырех последних турах, другие в юбилейном сезоне повторили худший результат в чемпионатах России, заняв десятое место. Но вывеска — мощнейшая, спору нет. Жаль только, все портит тема спекулянтов, резко усложнившая для нормальных людей приобретение билетов. Давно это до такой степени не обсуждали.

В прошлом сезоне в десятке лучших снайперов было лишь двое россиян, теперь — только два легионера

Серебро «Сочи» и бронза «Динамо», не говоря о вылете «Рубина», придают непредсказуемости чемпионату России на фоне одной постоянной величины последних лет — чемпионства «Зенита». О последнем я подробно говорил в одной из предыдущих публикаций, поэтому повторяться не буду. Главное — питерская команда по сравнению с предыдущими сезонами достаточно сильно изменилась в сторону комбинационной игры низом. Это уже не «Зенит» Дзюбы — Азмуна, и смена стилистики прямо по ходу сезона на результаты команды Сергея Семака не повлияла. А то, что новичок из «Крыльев Советов» Сергеев выиграл конкуренцию у Дзюбы за место в стартовом составе (скорее стоит говорить о связке Сергеев — Юри Алберто), подчеркивает незашоренность Семака, притом что часто тренеры привязываются к людям, делавшим для них результат, и не чувствуют момента, когда требуется перестройка. И хотя Дзюба вошел в топ-пять и снайперов, и бомбардиров чемпионата, Семак осмелился «резать, не дожидаясь перитонита».

Поражает тройка сильнейших снайперов — Агаларов, Кассьерра, Полоз. Попробовал бы кто-то назвать хоть одного человека из нее перед началом сезона — специальная больница этого прогнозиста ждала бы с нетерпением. У Агаларова, смею напомнить, до этого сезона не было вообще ни одного гола в РПЛ!

Гамид Агаларов. Валерий Шахов

Сказалась ли специфика весенней части чемпионата с отъездом многих легионеров? Да не особо. Тот же Агаларов лидировал и до зимы, а после нее опроверг прогнозы многочисленных скептиков и продолжил забивать. Другое дело, что в прошлом сезоне из десяти лучших голеадоров РПЛ восемь — за исключением Дзюбы с Соболевым — были иностранцами. В этом — лишь двое, Кассьерра да Бикфалви из «Урала». Но тенденция с оттоком легионеров тут ни при чем: Азмун (второе место в прошлом сезоне) со скандалом уехал еще в летнее трансферное окно, Ларссон (третье) резко сдал и к моменту ухода из «Спартака» имел 0+0, Деспотович (пятый) остался в России, но в «Арсенале» стал просто никаким, Нобоа (шестой) чуть постарел и сосредоточился на работе в центре поля, Влашич с Бергом (седьмой и восьмой) ушли еще после прошлого сезона...

Как ни парадоксально, зимой в Россию в лице Языджи и Изидора как раз приехали игроки, начавшие забивать какими-то нечеловеческими темпами. А единственным новичком-форвардом из-за рубежа, ярко проведшим весь сезон, стал как раз Кассьерра. В следующем году ждем снайперских достижений от зимних приобретений, которые, вероятнее всего, останутся в стране. В частности, Юри Алберто, Николсона, Изидора. Так что говорить о тенденции полного исхода легионеров из российского футбола пока рановато. Особенно это касается латиноамериканцев, на которых, вероятно, теперь клубами будет сделана большая ставка, чем раньше.

И все же невозможно не думать о том, как нам жить с футболом, не имеющим выхода на международную арену, запертым у себя дома. Как поддерживать в первую очередь внутри себя, а затем и у окружающих интерес к нему. Не стоит эту задачу упрощать: мы ведь привыкли к мысли, что внутренние соревнования — это своего рода отборочный турнир к еврокубкам, и вдруг лишились последних. Как и официальных соревнований для сборной России.

Но ведь когда-то, до середины 1960-х, никаких еврокубков для советских клубов и не было. А о футболе того периода слагаются легенды, и трибуны тогда были битком, и имена блистательных мастеров гремят до сих пор. Яшин, Нетто, Симонян, Стрельцов, Иванов либо еврокубков вообще не застали, либо на сходе карьер провели в них совсем немного матчей — но разве меньше от того к ним уважение болельщиков? А все потому, что и мастерства, и души, и уважения к самой публике у них было море.

Вот и тем, кто будет играть в следующем чемпионате России, нужно думать о том, что зависит от них самих. Понятно, что сейчас не яшинско-стрельцовские времена, большинство людей смотрит зарубежный футбол и сравнивает — не в пользу нашего. Так было и до международных запретов и тем более так будет после. Ничего хорошего в изоляции российского футбола нет — и не слушайте краснобаев, утверждающих обратное. И чем быстрее мы снова будем в еврокубках, на чемпионатах мира и Евро — тем лучше.

Но не игрокам, тренерам и руководителям клубов РПЛ решать, когда им возвращаться в Европу. Их обязанность другая — жить по толстовскому принципу «делай что должно, и будь что будет». Вкладывать всю душу в то, что они делают на поле, и профессионально относиться к тому, как ведут себя за его пределами. Не смотреть свысока на людей, которые едут на метро и автобусах на стадионы, — что было свойственно нашим футболистам в тучные времена. Во времена, когда число развлечений в России неизбежно сократится, делать так, чтобы люди хотели на них смотреть, ими восхищаться, развлекаться и отвлекаться. Быть с этими людьми по возможности открытыми и искренними, не избегать общения с ними.

Вот мы увидели после матча ЦСКА — «Ростов» взаимную благодарность болельщиков и футболиста, когда Алан Дзагоев, завершавший карьеру в красно-синем клубе, пошел на фан-сектор и после этого был переполнен эмоциями. Он выразил их в трогательной речи с поля — и казалось, каждый болельщик готов был его обнять и расцеловать. А он, попавший в прежде незнакомую ему атмосферу, — их всех.

Вот такими должны быть отношения между футболистами и трибунами. Может, тогда и отлучение от международного футбола — очень надеюсь, временное и недолгое — пройдет чуточку легче.