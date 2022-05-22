Радченко — об уходе Дзюбы: «Он принес много побед и титулов «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход форварда Артема Дзюбы из команды.

«Мне кажется, что Артем сделал вовремя этот шаг. Во-первых, у него заканчивался контракт. Во-вторых, он принес столько побед и титулов «Зениту», поэтому сейчас очень хороший момент для нового вызова. Где он продолжит карьеру? Все будет зависеть от него. Каждый год он становился одним из лучших бомбардиров РПЛ. Мне бы очень хотелось, чтобы Артем попробовал себя в зарубежном клубе. В РПЛ он выиграл практически все», — сказал Радченко «СЭ».

Дзюба присоединился к «Зениту» в июле 2015 года. За семь лет он провел в составе сине-бело-голубых 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу, установив множество рекордов. Вместе с «Зенитом» он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.