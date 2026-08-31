Оффор — о возможном уходе из «Балтики»: «Не покину команду в это трансферное окно»

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном уходе из клуба.



«Я не обращаю внимание на слухи. Просто продолжаю работать. Судя по всему, я не покину «Балтику» в это трансферное окно», — сказал Оффор «СЭ».



В июне «СЭ» сообщал о желании «Балтики» расстаться с Оффором в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне на счету нигерийца 6 матчей и 2 гола.