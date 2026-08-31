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ЦСКА может купить полузащитника Толуки Элиньо за 12 миллионов долларов

Источник: ЦСКА почти договорился о трансфере Элиньо из «Толуки» за 12 миллионов долларов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Элиньо.
Фото Getty Images

ЦСКА ведет продвинутые переговоры о переходе полузащитника Элиньо из мексиканской «Толуки», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, стороны уже достигли соглашения о переходе 26-летнего бразильца за 12 миллионов долларов (около 10,4 миллиона евро) с учетом бонусов. Сейчас ведутся переговоры о способе оплаты, после чего сделка должна завершиться.

Элиньо в сентябре 2024 года перешел в «Толуку» из «Брагантино». С того момента он провел за мексиканский клуб 70 матчей, забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Элиньо в 6,5 миллиона евро. Его контракт с «Толукой» рассчитан до лета 2028 года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
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30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА 2 : 2
29.08 15:00 Факел – Зенит 0 : 1
29.08 17:30 Краснодар – Ростов 1 : 0
29.08 20:00 Локомотив – Динамо 0 : 1
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов 3 : 3
30.08 15:00 Родина – Балтика 0 : 3
30.08 17:30 Спартак – Оренбург 1 : 1
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх 3 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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