Источник: ЦСКА почти договорился о трансфере Элиньо из «Толуки» за 12 миллионов долларов

ЦСКА ведет продвинутые переговоры о переходе полузащитника Элиньо из мексиканской «Толуки», сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, стороны уже достигли соглашения о переходе 26-летнего бразильца за 12 миллионов долларов (около 10,4 миллиона евро) с учетом бонусов. Сейчас ведутся переговоры о способе оплаты, после чего сделка должна завершиться.

Элиньо в сентябре 2024 года перешел в «Толуку» из «Брагантино». С того момента он провел за мексиканский клуб 70 матчей, забил 18 голов и сделал 11 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Элиньо в 6,5 миллиона евро. Его контракт с «Толукой» рассчитан до лета 2028 года.