Генеральный директор «Зенита» подтвердил уход Дзюбы из клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» уход форварда Артема Дзюбы из клуба.

«Прощание — не инсценировка. Ждите заявление от клуба», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее появилась информация, что Дзюба отказался от нового контракта с «Зенитом» из-за троекратного снижения зарплаты. В понедельник, 16 мая, появилась информация, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче». Также в числе претендентов на нападающего называлась «Црвена Звезда».

Сегодня, 22 мая Дзюба выложил у себя в Telegram-канале ролик, в котором объявил об уходе из «Зенита».