Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об интересе подмосковной команды к нападающему «Зенита» Артему Дзюбе.

«Контракт, который был у Артема в «Зените», мы не сможем повторить. Дзюба — высококлассный специалист. Наверное, контракт был достаточно дорогой. Если Артем захочет играть в подмосковной команде, и мы сможем договориться по контракту — все возможно. А так, на данном этапе хочется пожелать Артему удачи в поиске нового клуба. Надеюсь, он продолжит зажигать на футбольном поле», — сказал Терюшков «СЭ».

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года. В составе команды из Санкт-Петербурга 33-летний форвард четыре раза стал чемпионом России, четырежды выиграл Суперкубок России, а также дважды стал обладателем Кубка страны.

Футболист покинет команду на правах свободного агента, его контракт истекает в конце июня 2022 года.