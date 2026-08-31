Судейство в РПЛ стало лучше — если верить статистике

Шестой тур чемпионата России вдруг взорвал футбольное сообщество, в котором пошли разговоры о вечном — о новой катастрофе в судействе. Так ли это на самом деле?

Портал в солнечный рай

По дороге из Махачкалы в горы сравнительно недалеко от столицы Дагестана есть примечательное место — портал в другой мир в длинном-предлинном тоннеле. Вы можете ехать к нему в пасмурную погоду или под дождем, но, преодолев его, обязательно окажетесь под солнцем. И настроение сразу изменится. Со мной так было не один раз.

Повторилось и этим летом. Но уже образно. Когда после мрачного предыдущего чемпионата с его очередными рекордами по числу ошибок и ВАР-вмешательств вдруг наступил новый сезон — почти без скандалов, с резким снижением числа неверных решений и уменьшением объема работы видеоассистентов.

Не верите? Вот статистика.

Первые шесть туров нового чемпионата дают достаточно материала для первого разговора о качестве российского судейства. Тем более сравнение с двумя предыдущими сезонами получается показательным и приятным для рефери.

Если верить статистике, арбитры начали чемпионат-2026/27 значительно лучше. Это не попытка найти положительную динамику среди привычных споров о пенальти, красных карточках и слепоте ВАР. Данные отличаются настолько сильно, что игнорировать их невозможно.

За 48 матчей первых шести туров судьи допустили восемь неисправленных ошибок. На аналогичном отрезке прошлого чемпионата их было 27, двумя годами ранее — 20.

В сезоне-2024/25 на один матч приходилось в среднем 0,37 неисправленной ошибки. В следующем чемпионате показатель ухудшился — 0,40. Сейчас он составляет 0,17.

Для российского судейства, два предыдущих сезона которого принесли соответственно 88 и 96 неисправленных ошибок, это очень серьезное изменение.

Понятно, что шесть туров — лишь пятая часть чемпионата. Один неудачный отрезок способен быстро испортить статистику. Но и 48 матчей — уже не настолько маленькая выборка, чтобы считать все случайностью.

Есть еще один важный момент. Было бы легко объяснить резкое снижение количества неисправленных ошибок тем, что теперь видеоассистенты чаще спасают арбитров. Но ничего подобного не происходит.

За первые шесть туров сезона-2024/25 зафиксировано 25 ВАР-вмешательств. Через год — 28. Сейчас — только 20. В среднем за матч показатель снизился с 0,56 и 0,61 до 0,42.

ВАР реже вынужден исправлять первоначальные решения, и одновременно сократилось количество ошибок, которые вообще остались неисправленными.

Значит, дело не только в качестве работы видеоассистентов? Сами судьи на поле чаще принимают правильные решения.

Если для наглядности просто сложить два массива значимых эпизодов — ВАР-вмешательства и оставшиеся неисправленными ошибки, — получится заметная разница. Два года назад за первые шесть туров таких случаев было 45, год назад — 55, теперь — 28.

Об улучшении косвенно свидетельствует и разное число обращений клубов в экспертно-судейскую комиссию. В пяти турах предыдущего чемпионата ей была дана оценка 17 эпизодам (признаны четыре ошибки судей), в этом — 10 (без ошибок).

Судья Антон Фролов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ошибки в матчах «Спартака», «Зенита» и «Краснодара»

Сказанное выше совершенно не означает, что первые шесть туров прошли без серьезных судейских вопросов.

Во втором туре были сразу три неисправленные ошибки. Столько же — в шестом. Решения непосредственно влияли на счет и результат.

Судья Антон Фролов в ходе матча «Ахмат» — «Спартак» (1:2) не отреагировал назначением пенальти на падение Руслана Литвинова, на движение которого в штрафной повлиял Эгаш Касинтура. В той же игре рефери не вынес второе предупреждение и не удалил спартаковца Романа Зобнина. И если следовать разъяснениям Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ), красно-белые нарушили процедуру выполнения штрафного удара, когда Эсекьель Барко забил победный гол.

В шестом туре решение того же Фролова в матче «Факел» — «Зенит» (0:1) вызвало гром и молнии. Судья посчитал, что Равиль Нетфуллин нарушил правила на Данииле Кондакове, хотя контакт ног двух футболистов не выглядел основанием для 11-метрового. Пенальти стал победным для зенитовцев.

А в игре «Спартак» — «Оренбург» (1:1) Артем Чистяков не вынес второе предупреждение и не удалил защитника гостей Данилу Ведерникова.

А во встрече с участием лидера чемпионата «Краснодара» — с «Ростовом» (1:0) — в ворота «быков» при счете 0:0 Никитой Новиковым не был назначен пенальти за игру рукой Витора Тормены.

То есть ошибки никуда не исчезли. И некоторые остаются очень дорогими.

Но разве один промах арбитра, пусть и приведший к победе питерцев в Воронеже, — свидетельство некоего «особого» отношения к «Зениту»?

А как тогда быть с общей таблицей ошибок в четырех предыдущих сезонах?

В августе «Динамо» провело громкую всероссийскую акцию, пожаловавшись на судей бяк, которые «убивают» бело-голубых. Публично высказались Александр Ивлев и Лев Лещенко, Виктор Лосев и Андрей Сметанин, Эрик Яхимович и Дмитрий Булыкин, Сергей Силкин и Александр Добровинский. Извините, если кого-то не назвал — критиковавших и беспокоившихся о судьбе динамовской команды было очень много.

Выходит, что, глядя на вышеуказанную таблицу, в Санкт-Петербурге должны срочно поднять тревогу Мариинка и Александринка, экипаж «Авроры» и сотрудники Эрмитажа, включая всех его котов? В знак протеста нужно немедленно переименовать Московский вокзал и станцию метро «Московская» — на пару дней? Необходимо опубликовать мнения Михаила Боярского и Сергея Мигицко, а также обратиться за помощью к Николаю Валуеву?

Трактовки

А если серьезно, сохраняется в РПЛ другая традиционная проблема — отсутствие последовательности и единообразия в применении трактовок. Даже при общем снижении количества неправильных решений непонятно, какой все-таки уровень контакта в единоборствах допустим в чемпионате России, что же все-таки считать наказуемой игрой рукой и наказуемым наступом.

Качественное судейство — это ведь не только правильность отдельного решения. Это еще предсказуемость и понятность. В первую очередь для тренеров и футболистов, выбирающих тактику игры и борьбы на поле.

Но разница с предыдущими сезонами как раз в том, что раньше к проблеме трактовок добавлялся огромный поток неверных решений. А сейчас он стал значительно меньше.

Судья Инал Танашев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Список судей

Летом судейский корпус РПЛ заметно изменился. Появились новые арбитры, часть опытных рефери стала получать меньше назначений именно в роли судей, изменялись сочетания судей и видеоассистентов.

Любое серьезное обновление создает риск. Молодой арбитр может хорошо работать в Первой лиге, но РПЛ — другой уровень давления, скорости и внимания к каждому эпизоду. Первые назначения новичков поэтому всегда рассматриваются особенно внимательно.

Однако пока перестройка не привела к ожидаемому росту ошибок. Скорее наоборот.

На молодых Инала Танашева (29 лет), Андрея Прокопова (31), Никиту Новикова (27), Матвея Заику (24), Данила Каширина (30), Данила Набоку (26) и Станислава Матвеева (33) приходится 15 матчей в роли судей. 31 процент, почти треть. Это немало.

Не забывайте, что и Рафаэлю Шафееву, Сергею Цыганку и Фролову всего по 33 года.

Арбитры РПЛ резко помолодели. К счастью, в нынешнем чемпионате это не сказалось на качестве. Во всяком случае пока.

Весной мы подводили очередные неутешительные итоги сезона, закончившегося с огромным количеством неисправленных ошибок. А теперь впервые за долгое время вопрос звучит иначе. Не «когда судейство наконец станет лучше?», а «удастся ли сохранить нынешний уровень?»