Нападающий «Балтики» Оффор: «Попробуем выиграть трофей в этом году»

Нападающий «Балтики» Чинонсо Оффор прокомментировал «СЭ» результаты калининградцев на старте сезона-2026/27.



«Мы на хорошем ходу. Идем от игры к игре. Сможем ли выиграть трофей в этом сезоне? Мы попробуем, всегда нацелены на высокие места. В прошлом году мы шли хорошо, но вторая часть сезона прошла не лучшим образом. В этом сезоне хотим продолжить начатое в прошлом году», — сказал Оффор «СЭ».



В сезоне-2025/26 «Балтика» заняла шестое место в таблице РПЛ.

В текущем сезоне после шести туров калининградцы занимают пятую строчку в таблице чемпионата России.