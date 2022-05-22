Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»
«СЭ» представляет символическую сборную чемпионата России на основании оценок, которые футболисты получали от нашего издания по ходу турнира. Они, напомним, выставляются по итогам каждого матча по 10-балльной шкале с шагом в полбалла. В итоговый список попадают игроки, которые провели 20 и более встреч, то есть минимум две трети от полной дистанции соревнований.
Команда лучших из лучших составляется по схеме «4-4-2»: вратарь, четыре защитника (два центральных, правый и левый), четыре хавбека (опорный, правый, левый, центральный) и два нападающих.
В сборную-2021/22 вошли пять чемпионов из «Зенита», два серебряных призера из «Сочи», а также по одному представителю «Динамо» (бронза), «Краснодара» (четвертое место), ЦСКА (пятое место) и главный бомбардир сезона (19 голов) Гамид Агаларов из спасшейся от прямого вылета только в последнем «Уфы».
По сравнению с минувшим годом произошло восемь изменений: свои позиции сохранили три легионера «Зенита» — левый защитник Дуглас Сантос, хавбеки Вильмар Барриос и Малком. Помимо них в символическую сборную ранее попадал решивший приостановить карьеру после финиша РПЛ Марио Фернандес (шесть раз).
В числе лучших по оценкам оказались сразу несколько футболистов, которые, несмотря на хороший средний балл, уступили место в символической сборной более высоко оцененным конкурентам. Так четвертым в общем зачете стал правый полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалединов, шестым — центральный хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, восьмым — левый полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.
Клаудиньо — первый за пять лет иностранец, который стал лучшим игроком премьер-лиги, по оценкам «СЭ». После победы Квинси Промеса в чемпионском для «Спартака» сезоне-2016/17 первое место неизменно занимали россияне — Федор Смолов, Артем Дзюба (дважды) и Александр Соболев. Для «Зенита» нынешний индивидуальный успех его футболиста оказался восьмым в истории. Ранее на вершину поднимались Андрей Аршавин (2006), Анатолий Тимощук (2007), Данни (2010), Александр Кержаков (2011/12), Эсекьель Гарай (2014/15) и Артем Дзюба (2018/19, 2019/20). 10 первых мест у красно-белых, четыре у ЦСКА, по два у столичного «Локомотива» и «Краснодара», по одному у «Динамо», нижегородского «Локомотива», «Рубина» и «Анжи».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|23.07
|20:00
|
Ростов – Динамо
|0 : 2
|24.07
|17:30
|
Химки – Зенит
|1 : 3
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Арсенал
|3 : 1
|24.07
|20:00
|
Рубин – Спартак
|1 : 0
|25.07
|17:30
|
Урал – Краснодар
|0 : 3
|25.07
|19:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|1 : 2
|25.07
|20:00
|
ЦСКА – Уфа
|1 : 0
|26.07
|19:00
|
Н. Новгород – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0