Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»

Подвели итог РПЛ-2021/22.

«СЭ» представляет символическую сборную чемпионата России на основании оценок, которые футболисты получали от нашего издания по ходу турнира. Они, напомним, выставляются по итогам каждого матча по 10-балльной шкале с шагом в полбалла. В итоговый список попадают игроки, которые провели 20 и более встреч, то есть минимум две трети от полной дистанции соревнований.

Команда лучших из лучших составляется по схеме «4-4-2»: вратарь, четыре защитника (два центральных, правый и левый), четыре хавбека (опорный, правый, левый, центральный) и два нападающих.

В сборную-2021/22 вошли пять чемпионов из «Зенита», два серебряных призера из «Сочи», а также по одному представителю «Динамо» (бронза), «Краснодара» (четвертое место), ЦСКА (пятое место) и главный бомбардир сезона (19 голов) Гамид Агаларов из спасшейся от прямого вылета только в последнем «Уфы».

По сравнению с минувшим годом произошло восемь изменений: свои позиции сохранили три легионера «Зенита» — левый защитник Дуглас Сантос, хавбеки Вильмар Барриос и Малком. Помимо них в символическую сборную ранее попадал решивший приостановить карьеру после финиша РПЛ Марио Фернандес (шесть раз).

Символическая сборная чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ». Фото «СЭ»

В числе лучших по оценкам оказались сразу несколько футболистов, которые, несмотря на хороший средний балл, уступили место в символической сборной более высоко оцененным конкурентам. Так четвертым в общем зачете стал правый полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалединов, шестым — центральный хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, восьмым — левый полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

20 лучших игроков чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ». Фото «СЭ»

Клаудиньо — первый за пять лет иностранец, который стал лучшим игроком премьер-лиги, по оценкам «СЭ». После победы Квинси Промеса в чемпионском для «Спартака» сезоне-2016/17 первое место неизменно занимали россияне — Федор Смолов, Артем Дзюба (дважды) и Александр Соболев. Для «Зенита» нынешний индивидуальный успех его футболиста оказался восьмым в истории. Ранее на вершину поднимались Андрей Аршавин (2006), Анатолий Тимощук (2007), Данни (2010), Александр Кержаков (2011/12), Эсекьель Гарай (2014/15) и Артем Дзюба (2018/19, 2019/20). 10 первых мест у красно-белых, четыре у ЦСКА, по два у столичного «Локомотива» и «Краснодара», по одному у «Динамо», нижегородского «Локомотива», «Рубина» и «Анжи».