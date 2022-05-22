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Клаудиньо — лучший игрок чемпионата по оценкам «СЭ». В символической сборной — пять футболистов «Зенита»

Читать «СЭ» в
Малком, Клаудиньо, Матео Кассьерра.
Символическая сборная чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ».
Фото «СЭ»
20 лучших игроков чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ».
Фото «СЭ»
Все лучшие игроки чемпионатов России по оценкам «СЭ».
Фото «СЭ»
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Подвели итог РПЛ-2021/22.

«СЭ» представляет символическую сборную чемпионата России на основании оценок, которые футболисты получали от нашего издания по ходу турнира. Они, напомним, выставляются по итогам каждого матча по 10-балльной шкале с шагом в полбалла. В итоговый список попадают игроки, которые провели 20 и более встреч, то есть минимум две трети от полной дистанции соревнований.

Команда лучших из лучших составляется по схеме «4-4-2»: вратарь, четыре защитника (два центральных, правый и левый), четыре хавбека (опорный, правый, левый, центральный) и два нападающих.

В сборную-2021/22 вошли пять чемпионов из «Зенита», два серебряных призера из «Сочи», а также по одному представителю «Динамо» (бронза), «Краснодара» (четвертое место), ЦСКА (пятое место) и главный бомбардир сезона (19 голов) Гамид Агаларов из спасшейся от прямого вылета только в последнем «Уфы».

По сравнению с минувшим годом произошло восемь изменений: свои позиции сохранили три легионера «Зенита» — левый защитник Дуглас Сантос, хавбеки Вильмар Барриос и Малком. Помимо них в символическую сборную ранее попадал решивший приостановить карьеру после финиша РПЛ Марио Фернандес (шесть раз).

Символическая сборная чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ». Фото "СЭ"
Символическая сборная чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ».
Фото «СЭ»

В числе лучших по оценкам оказались сразу несколько футболистов, которые, несмотря на хороший средний балл, уступили место в символической сборной более высоко оцененным конкурентам. Так четвертым в общем зачете стал правый полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалединов, шестым — центральный хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа, восьмым — левый полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский.

20 лучших игроков чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ». Фото "СЭ"
20 лучших игроков чемпионата России-2021/22 по оценкам «СЭ».
Фото «СЭ»

Клаудиньо — первый за пять лет иностранец, который стал лучшим игроком премьер-лиги, по оценкам «СЭ». После победы Квинси Промеса в чемпионском для «Спартака» сезоне-2016/17 первое место неизменно занимали россияне — Федор Смолов, Артем Дзюба (дважды) и Александр Соболев. Для «Зенита» нынешний индивидуальный успех его футболиста оказался восьмым в истории. Ранее на вершину поднимались Андрей Аршавин (2006), Анатолий Тимощук (2007), Данни (2010), Александр Кержаков (2011/12), Эсекьель Гарай (2014/15) и Артем Дзюба (2018/19, 2019/20). 10 первых мест у красно-белых, четыре у ЦСКА, по два у столичного «Локомотива» и «Краснодара», по одному у «Динамо», нижегородского «Локомотива», «Рубина» и «Анжи».

Все лучшие игроки чемпионатов России по оценкам «СЭ». Фото "СЭ"
Все лучшие игроки чемпионатов России по оценкам «СЭ».
Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
19
33
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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29 тур
30 тур
23.07 20:00
Ростов – Динамо
 0 : 2
24.07 17:30
Химки – Зенит
 1 : 3
24.07 20:00
Локомотив – Арсенал
 3 : 1
24.07 20:00
Рубин – Спартак
 1 : 0
25.07 17:30
Урал – Краснодар
 0 : 3
25.07 19:00
Кр. Советов – Ахмат
 1 : 2
25.07 20:00
ЦСКА – Уфа
 1 : 0
26.07 19:00
Н. Новгород – Сочи
 1 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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