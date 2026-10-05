«Локомотив» объявил о назначении Акавова на должность спортивного директора

«Локомотив» объявил о назначении Наримана Акавова спортивным директором клуба, информирует пресс-служба красно-зеленых.

25 сентября клуб покинул занимавший эту должность Дмитрий Ульянов.

Ранее Акавов руководил селекционными отделами двух московских клубов — в 2020 году он отвечал за скаутинг в «Спартаке», после дважды работал в «Динамо» : с февраля 2021-го по июнь 2023-го и с февраля 2025-го по июнь 2026-го, занимая должности руководителя селекционного отдела и шеф-скаута.

С ноября 2022 года Акавов читает лекции в ВШЭ на курсе «Спортивный директор». Профильное образование он получил на курсах в «Аталанте» (Италия) и «Фулхэме» (Англия), после чего стажировался в «Аяксе» (Нидерланды), «Атлетико» (Испания) и «Флуминенсе» (Бразилия).

«Локомотив» (7 очков) после девяти туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. 10 октября железнодорожники в гостях сыграют с «Факелом».

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