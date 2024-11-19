Жоаозиньо жестко отреагировал на пропуск сборной России ЧМ-2026

Бывший футболист «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2026.

«Это абсурд! Все страны участвуют в национальных соревнованиях, и только Россия нет. Лично я соскучился по сборной России на больших турнирах и хотел бы, чтобы у них был шанс побороться за место на чемпионате мира», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.