Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:35

Жоаозиньо жестко отреагировал на пропуск сборной России ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» отреагировал на то, что сборная России не сможет принять участие в ЧМ-2026.

«Это абсурд! Все страны участвуют в национальных соревнованиях, и только Россия нет. Лично я соскучился по сборной России на больших турнирах и хотел бы, чтобы у них был шанс побороться за место на чемпионате мира», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Жоаозиньо
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Захарова прокомментировала отсутствие Байдена на общем фото лидеров G20
СМИ допустили конец финансирования Украины при победе Трампа
Чудо-шайба Кузнецова, мясник Ротенберг и голевой карнавал от «Спартака». Что произошло в КХЛ 18 ноября
Пожар на северо-востоке Москвы полностью потушен
Неестественный отбор. Сборная России пропустит ЧМ-2026
Янник Синнер выиграл Итоговый турнир ATP-2024
Популярное видео
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
В Венесуэле сообщили, что готовы посодействовать возможному переходу РФС в КОНМЕБОЛ
Вандерсон считает, что сборная России могла бы обыграть Бразилию
Вандерсон назвал идиотским отстранение российских клубов: «Запреты — полное дерьмо!»
Дюков — о возвращении России в соревнования УЕФА: «Позиция федераций меняется в лучшую сторону»
В комитете сборных команд РФС не считают, что после слов Карпина про Вьетнам тема с переходом в Азию закрыта
Семшов — о переходе в Азию: «Представьте, что такие перелеты по 9 часов будут всегда»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пануччи: «Карпин или Мостовой? Мостовой!»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости