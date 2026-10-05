Opta: Шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ — 15 процентов, «Краснодар» котируется выше «Зенита»

«Краснодар» — фаворит чемпионской гонки РПЛ по версии статистической платформы Opta Sports.

Суперкомпьютер оценил шансы «быков» на первое место по итогам сезона в 34,9%. После девяти туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Второй претендент на чемпионство по версии суперкомпьютера — «Зенит» (31,6%). Примечательно, что на данный момент команда Сергея Семака идет на пятом месте, набрав 18 очков.

Шансы «Спартака» стать чемпионом по итогам сезона Opta оценила в 15,4%. Сейчас «красно-белые» идут вторыми, набрав 19 очков.

Также суперкомпьютер выделил еще трех претендентов на чемпионство: московское «Динамо» (13,1%), ЦСКА (4,8%) и идущая на восьмом месте «Балтика» (0,1%).

Главными претендентами на прямой вылет в Первую лигу Opta считает «Родину» (27%) и «Факел» (47,1%). Обе команды сейчас находятся на 15-м и 16-м местах соответственно.

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