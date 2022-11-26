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«Зенит» превратил «Газпром Арену» в космический корабль. Теперь стадион работает даже не в дни матчей

Гоша Чернов
Корреспондент
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«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»
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Сине-бело-голубые модернизировали свой дом.

Инопланетный объект

«Космос и НЛО никогда не выйдут из моды, они всегда будут символами будущего», — говорил после окончания строительства «Газпром Арены» японский архитектор Юджи Имайо, один из авторов проекта стадиона «Зенита». Он много лет работал в бюро Кисе Курокавы, которому и принадлежала идея сделать форму арены именно такой. Известно, правда, что Курокава никогда не называл свой проект летающей тарелкой, но этот образ прочно прикрепился к будущему стадиону еще до закладки первого камня.

И японским архитекторам, и болельщикам сравнение проекта с НЛО всегда казалось уместным. А расположение «космического корабля» на берегу Крестовского острова только усиливало метафору, ведь пришельцы никогда не приземляются в центре города.

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«Зенит» оправдывает статус владельца инопланетного судна космическими результатами: четыре сезона подряд клуб становится лучшим в РПЛ и уже через полгода может нанести на эмблему еще один небесный атрибут — вторую звезду. И стадион тщательно готовится к этому событию.

«Газпром Арена» давно вышла за рамки обычного футбольного стадиона. На ней уже неоднократно проводились концерты, форумы и другие мероприятия, но все-таки ее основное предназначение — футбольные матчи. И еще в прошлом сезоне она стала регулярно радовать зрителей красочными световыми шоу, к которым все уже привыкли. Визитной карточкой арены стал и ее внешний вид — яркое свечение видно из любой точки города. Окрас при этом меняется в зависимости от событий: например, после титульных побед «Зенита» стадион становится золотым, а в дни игр сборной России — бело-сине-красным.

«Газпром Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»

Стадион, празднующий голы

Это и так выглядело здорово, но осенью стало еще круче. «Газпром Арена» эволюционировала: теперь у пилонов на ее крыше есть многоуровневая архитектурная подсветка, благодаря которой можно подобрать любое настроение стадиона. Уже на товарищеской игре с «Црвеной Звездой» зрители могли заметить, что стадион окрасился в клубные цвета — сине-бело-голубые. Но это еще не все: теперь на пилоны можно наносить завоеванные клубом трофеи или эмблему турнира, в котором он участвует. Если «Зенит» будет проводить матч в РПЛ, то на пилон будет выводиться узнаваемый медведь.

У «Газпром Арены» теперь три сценария подсветки. Первый — повседневный: планируется, что каждый час стадион будет менять цвет с синего на голубой и обратно. Второй — уже упомянутый матчевый, когда стадион переодевается в клубные цвета. Третий — космический, который будет запускаться во время полноценных шоу.

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У второго сценария есть еще одна уникальная фишка. «Зенит» — символ города. За сине-бело-голубых болеет весь Санкт-Петербург, но не всегда у его жителей есть возможность наблюдать за игрой любимой команды. Теперь город будет точно знать, когда сине-бело-голубые забивают мячи — «Газпром Арена» будет бурлить и изливаться световыми эффектами во время голов родного клуба. Это будет особенно впечатляюще смотреться для проезжающих мимо на машинах болельщиков, слушающих прямую радиотрансляцию со стадиона. Планируется, что арена будет реагировать и на другие ключевые события встречи — к примеру, на традиционный обратный отсчет перед стартовым свистком.

«Газпром Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»

Как у клубов АПЛ, только круче

Внутри чаши тоже произошли глобальные изменения. Еще весной над 22 выходами первого яруса установили по динамическому прожектору и статичному светильнику. Теперь ими оборудовали и весь второй ярус, так что теперь входы напоминают настоящие космические порталы. В сочетании с лазерными проекторами, задымлением, звуковыми спецэффектами и графикой это позволяет устраивать зрелищные шоу. В том числе предматчевые: в этом сезоне зрители уже не раз видели, как на изумрудном газоне «Газпром Арены» появлялась гигантская эмблема «Зенита» и стартовый состав команды.

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«В мировом спорте явно виден тренд на использование самых передовых технологий для развлечения болельщиков, — подчеркивает генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов. — И многие арены стараются применять на матчах разного рода спецэффекты, свето-лазерное оборудование, мультимедийные поверхности. Конечно, мы изучали опыт коллег. «Ювентус» — признанный первопроходец и лидер в световых шоу и лазерных проекциях на поле. Можно отметить домашние арены клубов АПЛ: «Манчестер Сити», «Тоттенхэма», «Вест Хэма». На североамериканских стадионах акцент чаще делается на медиаконтент на экранах, а свет и спецэффекты усиливают атмосферу. Но могу сказать, что предматчевые шоу «Зенита» не уступают им в части количества применяемых технологий. А свое отличие мы видим именно в поиске идеального сочетания работы всех этих систем. Отмечу, что 7 декабря мы запускаем оригинальный нефутбольный продукт, который появился в том числе как результат этого поиска — аудиовизуальное шоу «Космос».

«Газпром Арена». Фото ФК «Зенит»
«Газпром Арена».
Фото ФК «Зенит»

Планы на будущее

Теперь «Газпром Арена» украшена световым оборудованием и снаружи, и внутри, поэтому собирается выйти за рамки футбольного стадиона. На шоу «Космос» создатели обещают зрителям путешествие по абстрактным космическим мирам с приятным музыкальным сопровождением. Длиться один сеанс будет час, причем в день таких показов будет несколько. «Мы рассматриваем модель демонстрации шоу «Космос» по аналогии с сеансами в кинотеатре, — отмечает Литвинов. — Нам было важно дать возможность зрителям выбирать и день, и время».

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Для России это беспрецедентная история, ведь стадионы часто ложатся бременем на их владельцев и большинство времени лишь простаивают без дела. А тут есть яркий пример того, как можно заставить спортивный объект работать в пустые дни.

На этом эволюция «Газпром Арены» далеко не завершается. В ближайших планах — обновление архитектурной подсветки центральной лестницы. Она будет классической и будет подчеркивать архитектурные элементы исторического сооружения. Но и это еще не все: «В следующем году мы планируем запустить работу футуристической телевизионной студии, выполненной в форме космического футбольного мяча, — отмечает Литвинов. — Это отдельное стоящее здание, уже построенное на прилегающей территории арены с южной стороны. Из студии открывается абсолютно уникальный вид на стадион, «Лахта Центр», вантовый мост и Финский залив. Осталось оборудовать студию изнутри и завершить внешнюю подсветку».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
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