Сычев — о результатах «Локомотива»: «Печально видеть»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Локомотива» в текущем сезоне РПЛ.

— Как вы оцениваете нынешнее положение «Локо»?

— Для болельщиков видеть «Локомотив» на такой позиции, конечно, печально. Но мне трудно судить. Видел лишь то, что команда потеряла игроков и теперь дела не ладятся.

— Это тренерский или менеджерский вопрос?

— Клуб — это все вместе: болельщики, руководство, тренерский штаб, команда. Отделять нельзя. Можно лишь констатировать, что нынешний результат никого не устраивает. Я думаю, что все все понимают. И принимают определенные меры, чтобы исправить ситуацию. Но для этого нужно приложить много усилий. «Локомотив» — клуб амбициозный. Руководство вряд ли с таким положением смирится. Мы вправе ожидать качественного изменения и в игре, и в результатах.

— А какими они должны быть?

— Все ждут от «Локомотива», что он будет в тройке.

— Такая задача могла ставиться точно до продажи лидеров.

— Переходы — это данность футбола. Такое есть везде, но нужно уметь с ними справляться. Это все — часть футбола.

«Локомотив» в РПЛ-2026/27 набрал 7 очков после 9 туров и занимает 14-е место. Первую победу в сезоне команда одержала 6 сентября, обыграв «Балтику» (1:0); до этого серия без побед во всех турнирах достигла 10 матчей.

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