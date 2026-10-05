Спортивный директор «Спартака» Кахигао о продлении контракта с Барко: «Обе стороны хотели, чтобы это произошло»

Спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао прокомментировал продление контракта с аргентинским полузащитником Эсекьелем Барко.

5 октября клуб объявил о продлении соглашения с 27-летним футболистом до конца сезона-2029/30.

«Обе стороны хотели, чтобы это произошло. Поэтому сейчас счастливы и игрок, и клуб. Важно отметить, что все детали контракта были согласованы с представителями Барко много месяцев назад. Но мы должны были убедиться, что все технические нюансы соблюдены, поэтому случилась такая пауза. Главное, что теперь мы смогли поставить подписи под соглашением, и Эсекьель продолжит быть игроком «Спартака» в ближайшие четыре года. Надеюсь, вместе мы добьемся максимального успеха», — приводит слова Кахигао пресс-служба красно-белых.

Барко перешел в «Спартак» летом 2024 года. Он забил 23 гола и отдал 19 результативных передач в 79 матчах в составе красно-белых.

Transfermarkt оценивает стоимость аргентинского полузащитника в 16 миллионов евро.

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