Новый спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Команда заслуживает быть значительно выше в таблице»

Новый спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов оценил уровень нынешнего состава московской команды.

5 октября красно-зеленые объявили о назначении Акавова, который на этой должности сменил Дмитрия Ульянова.

«Я считаю, что очень боеспособный состав и команда заслуживает быть значительно выше в таблице. Многие игроки еще далеко не раскрыли свой потенциал. Очень много перспективных, интересных игроков, а также молодых российских футболистов.

Команде просто требуется точечное усиление, которое позволит ей окрепнуть и заменить ушедших лидеров, которые покинули клуб за текущий календарный год. Но в целом «Локомотив» — очень интересная, молодая, крепкая и очень перспективная российская команда», — приводит слова Акавова пресс-служба железнодорожников.

«Локомотив» (7 очков) после девяти туров РПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице. 10 октября москвичи в гостях сыграют с «Факелом».

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