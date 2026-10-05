«Ахмат» разгромил «Аланию» в товарищеском матче, Алексей Касаджиков сделал хет-трик

«Ахмат» разгромил «Аланию» в товарищеском матче — 6:1. Встреча прошла во Владикавказе на стадионе «Спартак».

В составе грозненской команды хет-триком отметился полузащитник Алексей Касаджиков, дублем — нападающий Ибраима Конате, еще один гол на свой счет записал хавбек Сархан Саитов.

Единственным забитым мячом в составе хозяев отметился форвард Даниил Кудашев.

После девяти туров РПЛ «Ахмат» занимает 10-е место, набрав 10 очков. В следующем туре грозненцы примут на своем поле «Балтику» (11 октября).

«Алания» (15 очков) занимает пятое место в группе «Золото» LEON-Второй лиги А после 12 туров. В ближайшем туре владикавказцы сыграют в гостях против кировского «Динамо» (10 октября).

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