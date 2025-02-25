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25 февраля 2025, 15:21

Роман Бабаев надеется на скорейшее возвращение российских клубов в еврокубки

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки.

— Исходя из ныне сложившейся политической ситуации, есть ли у вас надежда на скорейшее возвращение российских клубов в еврокубки?

— Да, конечно, такая надежда есть. Думаю, что не только у меня. Тем более мы все недавно прочитали выступление президента УЕФА Чеферина, которое очень смелое, но в то же время правдивое и абсолютно правильное. Как мы поняли из некоторых высказываний, не все зависит от него. Но в контексте всей сегодняшней внешнеполитической повестки дня шансы на скорейшее возвращение увеличились.

Александер Чеферин.«Когда российский ребенок обнимется со словенским, он поймет: мы не враги». Важные цитаты главы УЕФА
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Роман Бабаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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