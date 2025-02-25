Роман Бабаев надеется на скорейшее возвращение российских клубов в еврокубки

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки.

— Исходя из ныне сложившейся политической ситуации, есть ли у вас надежда на скорейшее возвращение российских клубов в еврокубки?

— Да, конечно, такая надежда есть. Думаю, что не только у меня. Тем более мы все недавно прочитали выступление президента УЕФА Чеферина, которое очень смелое, но в то же время правдивое и абсолютно правильное. Как мы поняли из некоторых высказываний, не все зависит от него. Но в контексте всей сегодняшней внешнеполитической повестки дня шансы на скорейшее возвращение увеличились.