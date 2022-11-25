«Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022

«СЭ» поговорил с Родолфо.

После победы сборной Бразилии над Сербией (2:0) корреспондент «СЭ» связался с экс-защитником «Локомотива» и «Ахмата» Родолфо, который после завершения карьеры вернулся в Рио-де-Жанейро.

Родолфо рассказал о шансах команды Тите в Катаре, вспомнил о работе с Юрием Семиным и похвалил «Зенит» за трансферы из Южной Америки.

«В Рио — карнавал!»

— В стартовом матче на чемпионате мира Бразилия обыграла крепкую Сербию. Как ваше настроение?

— У нас здесь в Рио небольшой карнавал! Смотрели матч, каждую минуту переживали, а теперь кайфуем. Игра ожидаемо получилась тяжелой. Но главное, что есть победа и три очка. У Бразилии очень хорошая команда. Парни — молодцы!

— Ришарлисон забил лучший гол турнира?

— Пока я бы так не говорил. У нас есть много футболистов, которые способны решить игру и забить красиво — тот же Неймар, Винисиус... Хотя по ментальности Ришарлисон — самый крепкий.

— Как далеко дойдет Бразилия в Катаре?

— Не хочу обещать, до какой стадии сможет дойти Бразилия. Но очевидно, что команда хорошо готова. Планирую просто кайфовать от игры сборной: там сильный состав, прекрасная атмосфера. На мой взгляд, у Бразилии есть все для победы на чемпионате мира.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters

«Локомотив» летит в пропасть. Это катастрофа"

— Недавно в чемпионате России появился еще один бразилец. Как вам Педро Габриэл в «Локомотиве»?

— В последнее время я не часто смотрю футбол — занят другими делами. Но всегда буду переживать за всех бразильцев — особенно за тех, которые играют в «Локомотиве».

— Но о положении «Локомотива» в таблице вы наверняка в курсе.

— Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть.

— Вы играли у Юрия Семина. Верите, что он бы смог вернуть команду на прежний уровень?

— Для меня Семин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Больше сказать нечего!

— Вы до сих пор на связи?

— Последний раз поздравлял его с днем рождения. Прислал сообщение — он ответил. Контакт непостоянный, но есть. Все же мы очень далеко друг от друга...

— Эпизод из карьеры в «Локомотиве», который вы не забудете?

— Однажды мы попали в ситуацию, когда из-за травм в команде не осталось нападающих. И Семин отправил в атаку меня! Я был форвардом в шести матчах — и мы даже пробились в Лигу Европы. Юрий Палыч — настоящий мужик, который всегда работает на перспективу. Не бывало такого, чтобы он выиграл и на этом остановился. Нет, он хочет побеждать и дальше: завтра, на следующей неделе, через месяц...

Родолфо и Юрий Семин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Кто хочет Малкома? Платите 50 миллионов и забирайте!»

— Как вам бразильцы в «Зените»?

— Наконец-то руководители, которые покупают игроков из Южной Америки и Африки, думают о том, чтобы футболисты приносили пользу команде. А не совершают трансферы ради агентов. Ведь это бизнес — иностранцы думают, что в России можно заработать.

Легионеры «Зенита» — молодцы. Они суперигроки, которые способны хоть сейчас перейти в любой топ-клуб Европы. Кто хочет Малкома? Платите 50 миллионов и забирайте. Это супер, потому что в мое время трансферы зачастую совершались ради бизнеса, а не футбола.

— Клаудиньо и Малком хотят получить российское гражданство.

— Я не против. В свое время у меня тоже была возможность получить российское гражданство. Однако многие игроки были против. Не хочу вдаваться в подробности и объяснять, в чем было дело.

Просто скажу, что, на мой взгляд, для России это всегда плюс. Ари, Гильерме — прекрасные примеры футболистов, получивших гражданство РФ.