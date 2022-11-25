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Сегодня, 14:00

«Для меня Семин — футбольный папа». Культовый бразилец для РПЛ — о кризисе «Локо», Малкоме и ЧМ-2022

Микеле Антонов
Корреспондент
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Родолфо и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Родолфо и Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters
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«СЭ» поговорил с Родолфо.

После победы сборной Бразилии над Сербией (2:0) корреспондент «СЭ» связался с экс-защитником «Локомотива» и «Ахмата» Родолфо, который после завершения карьеры вернулся в Рио-де-Жанейро.

Родолфо рассказал о шансах команды Тите в Катаре, вспомнил о работе с Юрием Семиным и похвалил «Зенит» за трансферы из Южной Америки.

«В Рио — карнавал!»

— В стартовом матче на чемпионате мира Бразилия обыграла крепкую Сербию. Как ваше настроение?

— У нас здесь в Рио небольшой карнавал! Смотрели матч, каждую минуту переживали, а теперь кайфуем. Игра ожидаемо получилась тяжелой. Но главное, что есть победа и три очка. У Бразилии очень хорошая команда. Парни — молодцы!

Гол Ришарлисона в&nbsp;ворота сборной Сербии в&nbsp;матче ЧМ-2022. Гол Ришарлисона — шедевр в золотую коллекцию. Сербы держались час, но не остановили бразильских волшебников

— Ришарлисон забил лучший гол турнира?

— Пока я бы так не говорил. У нас есть много футболистов, которые способны решить игру и забить красиво — тот же Неймар, Винисиус... Хотя по ментальности Ришарлисон — самый крепкий.

— Как далеко дойдет Бразилия в Катаре?

— Не хочу обещать, до какой стадии сможет дойти Бразилия. Но очевидно, что команда хорошо готова. Планирую просто кайфовать от игры сборной: там сильный состав, прекрасная атмосфера. На мой взгляд, у Бразилии есть все для победы на чемпионате мира.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters
Футболисты сборной Бразилии.
Фото Reuters

«Локомотив» летит в пропасть. Это катастрофа"

— Недавно в чемпионате России появился еще один бразилец. Как вам Педро Габриэл в «Локомотиве»?

— В последнее время я не часто смотрю футбол — занят другими делами. Но всегда буду переживать за всех бразильцев — особенно за тех, которые играют в «Локомотиве».

— Но о положении «Локомотива» в таблице вы наверняка в курсе.

— Это катастрофа. Не знаю, чем занимаются руководители клуба. Скажут, что футболисты плохие. Но клуб просто летит в пропасть.

— Вы играли у Юрия Семина. Верите, что он бы смог вернуть команду на прежний уровень?

— Для меня Семин — футбольный папа. Это самый лучший и просто замечательный тренер. Больше сказать нечего!

Михаил Галактионов на&nbsp;тренировке &laquo;Локомотива&raquo;. Галактионов занялся в «Локомотиве» благотворительностью. Ему придется отвечать за провал немцев

— Вы до сих пор на связи?

— Последний раз поздравлял его с днем рождения. Прислал сообщение — он ответил. Контакт непостоянный, но есть. Все же мы очень далеко друг от друга...

— Эпизод из карьеры в «Локомотиве», который вы не забудете?

— Однажды мы попали в ситуацию, когда из-за травм в команде не осталось нападающих. И Семин отправил в атаку меня! Я был форвардом в шести матчах — и мы даже пробились в Лигу Европы. Юрий Палыч — настоящий мужик, который всегда работает на перспективу. Не бывало такого, чтобы он выиграл и на этом остановился. Нет, он хочет побеждать и дальше: завтра, на следующей неделе, через месяц...

Родолфо и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Родолфо и Юрий Семин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Кто хочет Малкома? Платите 50 миллионов и забирайте!»

— Как вам бразильцы в «Зените»?

— Наконец-то руководители, которые покупают игроков из Южной Америки и Африки, думают о том, чтобы футболисты приносили пользу команде. А не совершают трансферы ради агентов. Ведь это бизнес — иностранцы думают, что в России можно заработать.

Легионеры «Зенита» — молодцы. Они суперигроки, которые способны хоть сейчас перейти в любой топ-клуб Европы. Кто хочет Малкома? Платите 50 миллионов и забирайте. Это супер, потому что в мое время трансферы зачастую совершались ради бизнеса, а не футбола.

Константин Коноплев. «В системе «Зенита» есть игрок с потенциалом де Брейне». Интервью тренера молодежки сине-бело-голубых

— Клаудиньо и Малком хотят получить российское гражданство.

— Я не против. В свое время у меня тоже была возможность получить российское гражданство. Однако многие игроки были против. Не хочу вдаваться в подробности и объяснять, в чем было дело.

Просто скажу, что, на мой взгляд, для России это всегда плюс. Ари, Гильерме — прекрасные примеры футболистов, получивших гражданство РФ.

Малком Филипе (Малком)
Родолфо Дантас Биспо (Родолфо)
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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