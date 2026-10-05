Агент Тюкавина допустил уход футболиста из «Динамо» этой зимой: «Будет предложение — сядем и поговорим»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем своего клиента.

Ранее Тюкавин заявил, что готов и рассматривает свой трансфер в Европу.

«Если зимой будет предложение, то мы сядем и поговорим. Абы куда он не поедет. Нет такого, что он прям рвется уйти из «Динамо», лишь бы поиграть в Европе. Еще многое будет зависеть от того, где к зиме будет идти команда. Если «Динамо» будет бороться за золото, то до лета точно доиграем. У Кости контракт с «Динамо», у него хорошие отношения со Шварцем. Поэтому точно никуда не дергаемся», — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне на счету 24-летнего Тюкавина 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Кирилл Радченко

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