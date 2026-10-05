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Мостовой — о продлении контракта Барко: «Говорил ему, что в «Спартаке» он будет героем. Молодец, что послушал меня»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта полузащитника Эсекьеля Барко со «Спартаком».

«Положительно отношусь к этому. Барко — лидер «Спартака», и он точно заслужил продление контракта. Я говорил ему недавно, чтобы он не задумывался даже, а продлевал контракт. Молодец, что послушал меня. Я сказал ему: «В «Спартаке» ты будешь героем, а уйдешь — станешь обычным игроком». В общем, я рад. Хорошо, что он остается», — сказал Мостовой «СЭ».

Новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Барко выступает за «Спартак» с июля 2024 года. В сезоне-2026/27 хавбек провел 5 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Кирилл Радченко

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Александр Мостовой
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