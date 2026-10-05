Футболист «Зенита» Педро о матче с «Краснодаром»: «Нас ждет серьезное испытание»

Полузащитник «Зенита» Педро поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 10-м туре чемпионата России.

Игра состоится 10 октября на «OZON Арене» в Краснодаре.

«Мы соскучились по официальным матчам, но нужно адаптироваться. Впереди недельный цикл перед очень важной игрой, и я думаю, что мы качественно подготовимся ко встрече с «Краснодаром». Нас ждет серьезное испытание, поэтому надеемся увидеть на трибунах максимальное количество наших болельщиков — с их поддержкой нам все под силу», — приводит слова Педро пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (21 очко) находится на первом месте.

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