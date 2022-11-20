«Думаю, весной посещаемость упадет в три раза». Гендиректор «Спартака» — об Абаскале, команде и целях

Интервью Евгения Мележикова.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд» (о победе красно-белых в чемпионате России 1996 года) оценил работу Гильермо Абаскаля в первой части сезона, поделился мнением относительно снижения посещаемости стадиона из-за введения Fan ID, а также рассказал о трансферной политике красно-белых в зимнее окно.

— Как вам фильм «Пионеротряд»? Не всплакнули по ходу просмотра?

— Нет, не всплакнул... Но фильм меня очень впечатлил. Поймал себя на мысли, что как-то по-другому для меня открылся сам футбол и то, как выглядит труд футболиста. Общаясь с игроками каждый день, все равно не погружаешься в те мысли — не понимаешь, что футболист чувствует, как он переживает.

— Сегодняшний «Спартак» многие сравнивают с командой 1996 года. Вы такие параллели провели?

— Что-то, наверное, похоже... Но я боюсь сглазить, потому что чемпионат тяжелый, ребятам очень сложно. У нас и правда много молодых игроков, молодой тренер. И атмосфера, которую мы видим и чувствуем каждый день, является неким аналогом того, что я увидел в фильме. Приведет ли это к [такому же, как в 1996 году] результату, зависит только от ребят и тренера.

— Как в «Спартаке» оценивают первые полгода работы Абаскаля с командой?

— Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне. Не остается незамеченной работа стаффа, который окружает команду. Иногда даже поражаюсь, как тренер замечает те или иные мелочи, которые возникают во взаимоотношениях, разговорах...

— Какой-нибудь пример приведете?

— Любые эмоции. Все, что может негативно повлиять на команду, — тренер все это замечает. Это же коллектив, люди. Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится, кто-то высказывает недовольство... Кто-то в раздевалке убирает, а кто-то возится в телефоне. Даже на такие мелочи он обращает внимание. Потому что все должны быть друг за друга и друг другу помогать. Не важно, врач ты, пресс-атташе или кто — если ты в раздевалке, работаешь вместе со всеми и помогаешь. Это важно!

Евгений Мележиков на презентации фильма «Спартак» 1996». Дарья Исаева, Фото "СЭ"

— В «СЭ» было голосование журналистов перед сезоном, и я в том числе проголосовал, что Абаскаля уволят первым из тренеров РПЛ. Сейчас его называют главным открытием сезона. Это везение?

— Ну, я не буду давать этому оценку. Я рад взаимодействию с тренером. Да, до этого были сложные периоды: в ранге гендиректора я работал уже и с Тедеско, и с Витторио, и с Ваноли... У каждого свое, и каждый что-то свое привнес. Я живу сегодняшним днем и надеюсь на завтрашний. То, что я переживаю сегодня, меня радует. А к завтрашнему дню мы готовимся.

— «Спартаку» осталось сыграть два матча Кубка России. Насколько важен будет результат в этих матчах? Или же стоит ждать уже предотпускного режима?

— Думаю, как раз та атмосфера в команде, что у нас сегодня есть, работа тренера — все это не позволяет игрокам расслабиться. Мне кажется, они расслабятся, когда закончат последний матч года и уйдут в отпуск. Надеюсь на команду в каждой игре. Потому что если мы один раз расслабимся и предадим, второй раз [футбол] нас уже не простит... Мы увидели в фильме «Пионеротряд» шесть побед «Спартака» из шести на групповом этапе Лиги чемпионов. Вот к этому всегда нужно стремиться.

— С 2023 года на «Открытие Банк Арене» должен заработать Fan ID. Насколько сегодня стадион готов к этому и какого снижения посещаемости вы ожидаете?

— По поводу готовности — мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. Ну и приблизительно в одинаковой степени готовности находятся сегодня все стадионы второй очереди. Думаю, в Москве примерно в одно время все арены будут готовы к внедрению системы. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.

Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходят порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть.

— Значит ли, что «Спартак» так и не будет ставить необходимые СКУД для увеличения разрешенной заполняемости стадиона?

— Будем. Будем стремиться. Но дальше будет сложная работа по возвращению болельщиков на стадион.

Гильермо Абаскаль. Дарья Исаева, Фото "СЭ"

— Каковы трансферные приоритеты «Спартака» на январь-февраль? Как плотно вы прорабатываете эти вопросы с Абаскалем?

— Главный тренер здесь ключевая фигура. Согласие на приобретение того или иного игрока дает он, и без его одобрения игрок в команду куплен быть не может. Работа Пола [Эшуорта] и спортивного блока состоит в том, чтобы подготовить: сделать подбор игроков на позиции, что определит главный тренер, в перспективе — если понадобится, провести переговоры.

Но главный тренер должен обосновать, почему те или иные позиции требуют усиления. Это будет сделано по окончании первой части сезона. Будет произведена оценка, [предложения] представлены трансферному комитету и членам совета директоров вместе со спортивным директором. Позиции для нас более-менее понятны, поэтому проработка ведется параллельно.

— Сколько позиций потребуют усиления зимой? Ведь скоро должны вернуться в строй Мозес, Мартинс и Бальде.

— Это как раз то, что пока под вопросом. Тренер очень сильно ждет возвращения всех трех игроков. Это может существенно поменять расклад сил, но давайте оставим эту работу главному тренеру и спортивному директору. Я, со своей стороны, никогда не буду комментировать ни бюджет, ни количество позиций, ни кандидатов. Эта работа должна проходить в тишине. Главное, чтобы был конечный результат, который устроит команду и тренера.