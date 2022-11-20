Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:00

«Думаю, весной посещаемость упадет в три раза». Гендиректор «Спартака» — об Абаскале, команде и целях

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Болельщики &quot;Спартака&quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Евгений Мележиков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Евгений Мележиков на презентации фильма «Спартак» 1996».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/4
Интервью Евгения Мележикова.

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков в интервью «СЭ» после премьеры фильма «Пионеротряд» (о победе красно-белых в чемпионате России 1996 года) оценил работу Гильермо Абаскаля в первой части сезона, поделился мнением относительно снижения посещаемости стадиона из-за введения Fan ID, а также рассказал о трансферной политике красно-белых в зимнее окно.

— Как вам фильм «Пионеротряд»? Не всплакнули по ходу просмотра?

— Нет, не всплакнул... Но фильм меня очень впечатлил. Поймал себя на мысли, что как-то по-другому для меня открылся сам футбол и то, как выглядит труд футболиста. Общаясь с игроками каждый день, все равно не погружаешься в те мысли — не понимаешь, что футболист чувствует, как он переживает.

 
Нуралы Алип и&nbsp;Александр Соболев. Мележиков о бойкоте Суперкубка: «Истерию начал не «Спартак». Решение об участии оставляем за собой»

— Сегодняшний «Спартак» многие сравнивают с командой 1996 года. Вы такие параллели провели?

— Что-то, наверное, похоже... Но я боюсь сглазить, потому что чемпионат тяжелый, ребятам очень сложно. У нас и правда много молодых игроков, молодой тренер. И атмосфера, которую мы видим и чувствуем каждый день, является неким аналогом того, что я увидел в фильме. Приведет ли это к [такому же, как в 1996 году] результату, зависит только от ребят и тренера.

— Как в «Спартаке» оценивают первые полгода работы Абаскаля с командой?

— Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне. Не остается незамеченной работа стаффа, который окружает команду. Иногда даже поражаюсь, как тренер замечает те или иные мелочи, которые возникают во взаимоотношениях, разговорах...

— Какой-нибудь пример приведете?

— Любые эмоции. Все, что может негативно повлиять на команду, — тренер все это замечает. Это же коллектив, люди. Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится, кто-то высказывает недовольство... Кто-то в раздевалке убирает, а кто-то возится в телефоне. Даже на такие мелочи он обращает внимание. Потому что все должны быть друг за друга и друг другу помогать. Не важно, врач ты, пресс-атташе или кто — если ты в раздевалке, работаешь вместе со всеми и помогаешь. Это важно!

Евгений Мележиков на презентации фильма «Спартак» 1996». Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Евгений Мележиков на презентации фильма «Спартак» 1996».
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

— В «СЭ» было голосование журналистов перед сезоном, и я в том числе проголосовал, что Абаскаля уволят первым из тренеров РПЛ. Сейчас его называют главным открытием сезона. Это везение?

— Ну, я не буду давать этому оценку. Я рад взаимодействию с тренером. Да, до этого были сложные периоды: в ранге гендиректора я работал уже и с Тедеско, и с Витторио, и с Ваноли... У каждого свое, и каждый что-то свое привнес. Я живу сегодняшним днем и надеюсь на завтрашний. То, что я переживаю сегодня, меня радует. А к завтрашнему дню мы готовимся.

— «Спартаку» осталось сыграть два матча Кубка России. Насколько важен будет результат в этих матчах? Или же стоит ждать уже предотпускного режима?

— Думаю, как раз та атмосфера в команде, что у нас сегодня есть, работа тренера — все это не позволяет игрокам расслабиться. Мне кажется, они расслабятся, когда закончат последний матч года и уйдут в отпуск. Надеюсь на команду в каждой игре. Потому что если мы один раз расслабимся и предадим, второй раз [футбол] нас уже не простит... Мы увидели в фильме «Пионеротряд» шесть побед «Спартака» из шести на групповом этапе Лиги чемпионов. Вот к этому всегда нужно стремиться.

 
Леонид Федун, Евгений Мележиков, Гильермо Абаскаль. «В «Спартаке» идет перераспределение акций». Мележиков — о будущем клуба и стадиона, лидерстве в РПЛ и конкуренции с «Зенитом»

— С 2023 года на «Открытие Банк Арене» должен заработать Fan ID. Насколько сегодня стадион готов к этому и какого снижения посещаемости вы ожидаете?

— По поводу готовности — мы идем в графике. В рамках тех планов, что для себя наметили. Ну и приблизительно в одинаковой степени готовности находятся сегодня все стадионы второй очереди. Думаю, в Москве примерно в одно время все арены будут готовы к внедрению системы. В феврале обязаны иметь стопроцентную готовность.

Что касается посещаемости, уверен, что она упадет. Если без Fan ID у нас сейчас в среднем ходят порядка 12-15 тысяч человек, думаю, раза в три она должна упасть.

— Значит ли, что «Спартак» так и не будет ставить необходимые СКУД для увеличения разрешенной заполняемости стадиона?

— Будем. Будем стремиться. Но дальше будет сложная работа по возвращению болельщиков на стадион.

Гильермо Абаскаль. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гильермо Абаскаль.
Дарья Исаева, Фото "СЭ"

— Каковы трансферные приоритеты «Спартака» на январь-февраль? Как плотно вы прорабатываете эти вопросы с Абаскалем?

— Главный тренер здесь ключевая фигура. Согласие на приобретение того или иного игрока дает он, и без его одобрения игрок в команду куплен быть не может. Работа Пола [Эшуорта] и спортивного блока состоит в том, чтобы подготовить: сделать подбор игроков на позиции, что определит главный тренер, в перспективе — если понадобится, провести переговоры.

Но главный тренер должен обосновать, почему те или иные позиции требуют усиления. Это будет сделано по окончании первой части сезона. Будет произведена оценка, [предложения] представлены трансферному комитету и членам совета директоров вместе со спортивным директором. Позиции для нас более-менее понятны, поэтому проработка ведется параллельно.

— Сколько позиций потребуют усиления зимой? Ведь скоро должны вернуться в строй Мозес, Мартинс и Бальде.

— Это как раз то, что пока под вопросом. Тренер очень сильно ждет возвращения всех трех игроков. Это может существенно поменять расклад сил, но давайте оставим эту работу главному тренеру и спортивному директору. Я, со своей стороны, никогда не буду комментировать ни бюджет, ни количество позиций, ни кандидатов. Эта работа должна проходить в тишине. Главное, чтобы был конечный результат, который устроит команду и тренера.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Евгений Мележиков
10
5
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как дела у Ваноли и Черышева в серии В. Дзюба или Чалов тоже могут оказаться в Италии?
Зимний. Безалкогольный. Восточный. Репортаж из Катара, где стартует самый уникальный чемпионат мира по футболу
Twitter-аккаунт Дональда Трампа разблокирован
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Власти Украины сообщили о подготовке эвакуации жителей Херсона
Как повысить производительность труда в России
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
В «Спартаке» ожидают трехкратного падения посещаемости из-за введения FanID
Гендиректор «Спартака» сравнил нынешнюю команду со Пионеротрядом Ярцева
В «Спартаке» довольны работой Абаскаля в первой части сезона
Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферной политике клуба в зимнее окно
Константин Генич: «Химки» — это шапито»
Генич: «Сафонов провалил концовку. Может, с девушкой расстался, или пора постричься»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главное открытие чемпионата. Лучший менеджмент. Сильнейший тренер. Провал сезона. Генич подводит итоги
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости