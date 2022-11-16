Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?
Безбородов, Кукуляк, Кукуян, Левников и Шадыханов провели в чемпионате от 15 до 20 игр в роли арбитров и видеоассистентов.
Первое место по доходам занял Безбородов. Он работал на 14 встречах РПЛ в качестве судьи, на еще двух выполнял обязанности видеоарбитра. В сумме это принесло ему 1 725 000 рублей. Кроме того, в течение пяти месяцев — с июля по ноябрь 2022 года — он получал и получит по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 250 000 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составит 1 975 000 рублей. Если добавить две игры в роли ВАР в Кубке России, за которые полагаются 115 000, общий доход 49-летнего рефери достигнет 2 090 000 рублей.
Вторым в списке миллионеров идет Кукуляк — 1 635 000 рублей (девять матчей судьей, десять — ВАР, один — резервным). Третье место у Кукуяна — 1 610 000 (12 встреч судьей, четыре — ВАР). Четвертый — Левников (1 495 000, 11 матчей судьей, четыре ВАР), пятый — Шадыханов (1 437 500, девять матчей судьей, семь ВАР). Все они также получат дополнительный доход за работу на групповом этапе Кубка России, где выплачиваются такие же гонорары, как и в первой части чемпионата.
В этом сезоне в соответствии с регламентом турнира вознаграждение за судейство одного матча чемпионата с 1-го по 18-й тур составляет: у судьи — 115 000 рублей, у ассистента — 55 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 57 500, у ассистента видеоарбитра — 28 750.
С 19-го тура размер гонораров у всех, кроме резервного, увеличится. Он составит: у судьи — 200 000 рублей, у ассистента — 100 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 100 000, у ассистента видеоарбитра — 50 000.
Инспектор за один матч получает 35 тысяч рублей.
В рублях. Без учета ежемесячной зарплаты в 50 тысяч рублей. В таком размере она впервые была выплачена за июль. Таким образом, те, кому она полагается, получат в общей сложности 250 тысяч за пять месяцев с июля по ноябрь.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2