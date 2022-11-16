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Судейство

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Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пятерку арбитров, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей чемпионата России-2022/23, составили Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников и Павел Шадыханов.

Безбородов, Кукуляк, Кукуян, Левников и Шадыханов провели в чемпионате от 15 до 20 игр в роли арбитров и видеоассистентов.

Первое место по доходам занял Безбородов. Он работал на 14 встречах РПЛ в качестве судьи, на еще двух выполнял обязанности видеоарбитра. В сумме это принесло ему 1 725 000 рублей. Кроме того, в течение пяти месяцев — с июля по ноябрь 2022 года — он получал и получит по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 250 000 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составит 1 975 000 рублей. Если добавить две игры в роли ВАР в Кубке России, за которые полагаются 115 000, общий доход 49-летнего рефери достигнет 2 090 000 рублей.

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Вторым в списке миллионеров идет Кукуляк — 1 635 000 рублей (девять матчей судьей, десять — ВАР, один — резервным). Третье место у Кукуяна — 1 610 000 (12 встреч судьей, четыре — ВАР). Четвертый — Левников (1 495 000, 11 матчей судьей, четыре ВАР), пятый — Шадыханов (1 437 500, девять матчей судьей, семь ВАР). Все они также получат дополнительный доход за работу на групповом этапе Кубка России, где выплачиваются такие же гонорары, как и в первой части чемпионата.

В этом сезоне в соответствии с регламентом турнира вознаграждение за судейство одного матча чемпионата с 1-го по 18-й тур составляет: у судьи — 115 000 рублей, у ассистента — 55 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 57 500, у ассистента видеоарбитра — 28 750.

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С 19-го тура размер гонораров у всех, кроме резервного, увеличится. Он составит: у судьи — 200 000 рублей, у ассистента — 100 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 100 000, у ассистента видеоарбитра — 50 000.

Инспектор за один матч получает 35 тысяч рублей.

Заработки арбитров и ВАР в чемпионате России-2022/23. Фото "СЭ"

В рублях. Без учета ежемесячной зарплаты в 50 тысяч рублей. В таком размере она впервые была выплачена за июль. Таким образом, те, кому она полагается, получат в общей сложности 250 тысяч за пять месяцев с июля по ноябрь.

Футбол
РПЛ
Владислав Безбородов
Евгений Кукуляк
Кирилл Левников
Павел Кукуян
7
6
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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