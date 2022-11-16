Арбитр Безбородов заработал больше двух миллионов. Карасев не вошел в топ-5. Сколько платят за матч в РПЛ?

Пятерку арбитров, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей чемпионата России-2022/23, составили Владислав Безбородов, Евгений Кукуляк, Павел Кукуян, Кирилл Левников и Павел Шадыханов.

Безбородов, Кукуляк, Кукуян, Левников и Шадыханов провели в чемпионате от 15 до 20 игр в роли арбитров и видеоассистентов.

Первое место по доходам занял Безбородов. Он работал на 14 встречах РПЛ в качестве судьи, на еще двух выполнял обязанности видеоарбитра. В сумме это принесло ему 1 725 000 рублей. Кроме того, в течение пяти месяцев — с июля по ноябрь 2022 года — он получал и получит по 50 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 250 000 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составит 1 975 000 рублей. Если добавить две игры в роли ВАР в Кубке России, за которые полагаются 115 000, общий доход 49-летнего рефери достигнет 2 090 000 рублей.

Вторым в списке миллионеров идет Кукуляк — 1 635 000 рублей (девять матчей судьей, десять — ВАР, один — резервным). Третье место у Кукуяна — 1 610 000 (12 встреч судьей, четыре — ВАР). Четвертый — Левников (1 495 000, 11 матчей судьей, четыре ВАР), пятый — Шадыханов (1 437 500, девять матчей судьей, семь ВАР). Все они также получат дополнительный доход за работу на групповом этапе Кубка России, где выплачиваются такие же гонорары, как и в первой части чемпионата.

В этом сезоне в соответствии с регламентом турнира вознаграждение за судейство одного матча чемпионата с 1-го по 18-й тур составляет: у судьи — 115 000 рублей, у ассистента — 55 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 57 500, у ассистента видеоарбитра — 28 750.

С 19-го тура размер гонораров у всех, кроме резервного, увеличится. Он составит: у судьи — 200 000 рублей, у ассистента — 100 000, у резервного — 25 000, у видеоарбитра — 100 000, у ассистента видеоарбитра — 50 000.

Инспектор за один матч получает 35 тысяч рублей.

В рублях. Без учета ежемесячной зарплаты в 50 тысяч рублей. В таком размере она впервые была выплачена за июль. Таким образом, те, кому она полагается, получат в общей сложности 250 тысяч за пять месяцев с июля по ноябрь.