Тихонов похвалил руководство «Спартака» за продление Барко: «Дает результат»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии для «СЭ» оценил новость о продлении контракта полузащитника Эсекьеля Барко с красно-белыми до 2030 года.

«Это отличная новость. Барко — один из лучших игроков «Спартака», которого полюбили болельщики. Этот человек дает результат. Нужно сказать спасибо руководителям клуба за то, что сумели договориться. Переживаний, что Барко уйдет, не было. Мне говорили из других источников, что все будет нормально и оставалась мелочь. Я не сомневался, что так и будет. Молодцы, хорошо сработали. Главное, чтобы теперь у Барко была мотивация играть до 2030 года», — сказал Тихонов «СЭ».

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024-го. 27-летний аргентинец провел за команду 79 матчей, забил 23 гола и отдал 19 результативных передач. В мае 2026 года полузащитник завоевал со «Спартаком» Кубок России.

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