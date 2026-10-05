«Спартак» продлил контракт с Барко до 2030 года

«Спартак» продлил контракт с полузащитником Эскьелем Барко, сообщила пресс-служба красно-белых.

Новое соглашение с 27-летним футболистом рассчитано до лета 2030 года.

Барко выступает за «Спартак» с лета 2024-го. Аргентинец провел за команду 79 матчей, забил 23 гола и отдал 19 результативных передач. В мае 2026 года полузащитник завоевал со «Спартаком» Кубок России.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.

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